Ko te Paanga o mua o te Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Volcano Pahūtanga ki te Stratosphere

Ko te pahūtanga o te puia o Hunga Tonga-Hunga Ha'apai i te Hanuere 15, 2022, he nui nga hua i tua atu i te whakangaromanga tonu i puta mai i nga tainiwhaniwha i nga whenua maha. He rangahau tata nei i whakahaerehia e te Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) me te Whare Wananga o Maryland e whakaatu ana ko te pahūtanga i tino whakarerekē i te matū me te hihiri o te stratosphere, e arai ana ki te pakaru o nga rekoata i te paparanga ozone puta noa. ko te Tonga ki te Tonga.

Na te hūnga i werohia te nui o te kohu wai—tata ki te 300 piriona pauna—ki roto i te stratosphere kua maroke. Na tenei whakaurunga ohorere o te kohu wai i tuu te stratosphere ki roto i nga rohe kaore ano kia maataki, na te mea karekau he hūnga puia o mua i tuhia i roto i te hitori o te amiorangi kua tukuna te nui o te kohu wai ki te hau.

Na te werohanga o te kohu wai, me te whanariki whanariki i puta mai i te puia, i puta he raupapa o nga mahi matū o te rangi. Na te whanariki hauhā i whakaputa mai i nga aerosol sulfate, na te mea i pai ai nga tauhohenga matū hou. Ko enei tauhohenga matū, me te noho mai o te kohu wai, i puta nga huringa whanui i roto i te kuhanga o nga hau me nga pūhui, tae atu ki te ozone.

Ko te paanga ki te paparanga ozone i tino kitea i te iwa marama i muri mai o te hūnga, me te paheketanga ozone ka eke ki nga taumata kaore ano i rite i te marama o Oketopa. Ko nga huringa o te pāmahana, te tohanga, me nga kukū o nga momo puhui he nui nga paanga ki te papa o te ao, na tenei pahūtanga te pahū nui rawa atu kua rekotia ki te hau.

Mo te anga whakamua, ka whakamahere nga kairangahau ki te aro turuki tonu i te paanga o te puia puta noa i te tau 2023 me tua atu. Ko nga taumata teitei o te kohu wai e matapaetia ana ka noho tonu ki roto i te stratosphere mo etahi tau, ka kaha ake pea te ngaro o te ozone i te Antarctic i te wa e neke ana te kohu mai i te ngahuru ki te pou o te Tonga.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua e whakamarama ana i nga hua nui o te pahūtanga o te puia me te whakaatu i te hiahia kia mau tonu te aro turuki me te maarama ki o raatau paanga ki o tatou hau me te rangi. Ma te ako i enei huihuinga, ka taea e nga kaiputaiao te aro ake me te whakaiti i o raatau paanga, i te mutunga ka tiakina te toenga ngawari o to tatou taiao.

FAQ

P: He aha te stratosphere?

Ko te stratosphere he paparanga o te kōhauhau o Papatūānuku kei te āhua 8-30 maero i runga ake i te mata. Kei reira te paparanga ozone tiaki.

P: I pëhea te pänga o te puia o Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ki te stratosphere?

Na te hūnga i werohia te nui o te kohu wai ki roto i te stratosphere, he nui nga huringa i roto i ona hihiri me te matū. Na enei huringa i mate i te paparanga ozone puta noa i te Tukoi ki te Tonga.

Q: He aha nga aerosol sulfate?

Ko nga aerosols sulfate he matūriki ririki i titoa mai i te pūhui pūkawa pūkawa. Ka whai waahi nui ratou i roto i te matū o te rangi, ka pa ki te huarere me te kounga o te hau.

P: Kia pehea te roa ka mau tonu nga taumata kohu wai i roto i te stratosphere?

Ko te matapae ka noho teitei te kohu wai i roto i te stratosphere mo etahi tau, ka kaha ake pea te ngaro o te ozone i te Antarctica i a ia e neke ana ki te pou o te Tonga ki te Tonga.

P: He aha te take he mea nui te maarama ki te paanga o nga pahūtanga o te puia ki te hau?

Ko te rangahau i te paanga o te pahūtanga o te puia ki te hau ka awhina i nga kaiputaiao kia pai ake te whakaaro me te whakaiti i nga paanga o enei huihuinga. Ka whai waahi ano ki te maarama ki te huringa o te rangi, te kounga o te hau, me te taurite ngawari o to tatou taiao.