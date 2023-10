Nga Whakaaro Hou mo te Whakamanatanga o MERRA-2 Aerosol Optical Thickness Raraunga Raraunga i Haina

Ko nga Kairangataiao mai i te Aerospace Information Research Institute (AIR) o te Hainamana Academy of Sciences kua whakaputaina he rangahau i roto i te Atmosphere, e whakamarama ana i te whakamanatanga o te MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) huingararaunga i Haina. Ko tenei huingararaunga, e mohiotia ana ko te Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications version 2, he mea tino nui mo te rangahau huarere, te whakatauira hau, te aro turuki i te kounga o te rangi, me te rangahau taiao.

Ko tetahi o nga wero e pa ana ki te whakamanatanga o te huingararaunga MERRA-2 AOT i Haina ko te tohatoha koretake me te iti o te Aerosol Robotic Network (AERONET) i te rohe. Ki te hinga i tenei, kua whakapumautia e nga kaiputaiao te National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Ko te whainga o tenei whatunga ki te whakarei ake i te tukanga whakamana me te whakarato i nga maaramatanga tika ake mo te mahinga o te huingararaunga.

Ko nga hua whakamana mai i SIAVNET kua kitea nga kitenga whakamere mo te tika o te huingararaunga MERRA-2 AOT i raro i nga ahuatanga rereke. Ko te huingararaunga e whakaatu ana i te tika teitei ake ina iti iho te AOT i te 1.0, me te pikinga o te 0.712 me te uara tapawha-R o 0.584. Heoi, kei raro iho i te 60% te paheketanga o nga takirua raraunga e tutuki ana i te whakaritenga iti rawa o te Global Climate Observing System (GCOS), e tohu ana me whakapai ake.

I tua atu, ko te rangahau e whakaatu ana he rereke te kounga o te whaihanga AOT a MERRA-2 i runga i te teitei me te wa i Haina. He iti ake te kounga o te whaihanga ki nga teitei teitei ka whakaritea ki nga teitei iti. I tua atu, ko te kounga o te whaihanga ka whakawhirinaki ki te waa, me te iti rawa o nga mahi ka kitea i te wa o te puna. Heoi, ka piki haere te kounga i nga taima e whai ake nei, me te kounga teitei ka kitea i te takurua. Ko te noho mai o te puehu aerosol i te wa o te puna ka paheke pea te kounga o te whaihanga.

Ko nga mahi whakamana e whakahaeretia ana e SIAVNET he mea nui mo te whakapumau i te pono o te huingararaunga MERRA-2 AOT i Haina. Ma enei kitenga ka maarama ake nga kaiputaiao ki nga herenga o te huingararaunga, ina koa ki nga rohe he rereke te uta aerosol me te teitei, tae atu ki nga rereketanga o te tau. Ko nga rangahau huarere tika, te whakatauira hau, te aro turuki i te kounga o te rangi, me te rangahau taiao ka taea te whakatutuki ma te pai ake o te mohio ki nga mahi a te huingararaunga i te rohe.

FAQ:

P: He aha te huinga raraunga MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT)?

A: Ko te huingararaunga MERRA-2 AOT he tino rauemi i roto i nga rangahau huarere, te whakatauira o te hau, te aro turuki i te kounga o te rangi, me te rangahau taiao. Ka whakakotahihia e ia nga korero mai i nga taputapu amiorangi maha me nga tauira tau, e whakarato ana i nga whakaaro nui mo nga kaiputaiao.

Q: He aha te SIAVNET?

A: Ko te SIAVNET e tu ana mo te Whatunga Whakamana Hua Aerosol Mokowhiti Mokowhiti Mokowhiti. He kaupapa i whakapumautia hei whakarei ake i te whakamanatanga o te huingararaunga MERRA-2 AOT i Haina ma te whakatau i te wero o te tohatoha koretake me te iti o nga whatunga aro turuki aerosol i te rohe.

P: He aha nga kitenga o te rangahau?

A: Ko te rangahau e whakaatu ana ko te tika o te huinga raraunga MERRA-2 AOT e whakawhirinaki ana ki te utaina aerosol ki te hau. Ka whakaatu hoki i nga rereketanga o nga mahi a te huingararaunga i runga i te teitei me te wa, me te iti ake o te kounga whaihanga ka kitea i nga teitei teitei me te wa o te puna.

Q: He aha te take i nui ai enei kitenga?

A: Ko enei kitenga e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga herenga o te huingararaunga MERRA-2 AOT i Haina. Ma te mohio ki nga mahi a te huingararaunga i raro i nga ahuatanga rereke, ka taea e nga kaiputaiao te whakarite kia tika ake nga rangahau huarere, te whakatauira hau, te aro turuki i te kounga o te rangi, me te rangahau taiao i te rohe.