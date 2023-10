Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga "Invariances" Idiosyncratic i roto i nga Whatunga Neural

Whakarāpopototanga: He rangahau hou mai i te MIT neuroscientists kua kitea ko nga hononga neural hohonu, e mohiotia ana ko nga tauira rorohiko, he rite tonu te whakautu ki nga whakaahua, ki nga kupu ranei kaore he rite ki te whaainga. I te wa i whakamahia ai enei tauira ki te whakaputa i tetahi ahua, kupu ranei ka rite tonu te whakautu ki te whakaurunga motuhake, penei i te pikitia o te pea, ko te nuinga o ratou i hanga whakaahua, oro ranei kaore e mohiotia e te hunga titiro. Ko te tohu tenei ko enei tauira ka hanga i o raatau ake "invariances" motuhake me te whakautu i te huarahi ano ki nga whakaoho me nga ahuatanga rereke. E whakapono ana nga kairangahau ko enei kitenga he huarahi hou hei arotake i te pai o enei tauira ki te whakataurite i te tirohanga a te tangata.

I whakangunguhia e te roopu rangahau nga hononga neural hohonu ki te tarai i nga miriona whakaurunga me te ako i nga ahuatanga noa e taea ai e ratou te whakarōpū ahanoa, kupu ranei kia rite ki te tangata. I te wa e mahi ana te tangata i nga mahi whakarōpū, ka ako ratou ki te whakahawea ki nga ahuatanga kaore e pa ana ki te tuakiri matua o tetahi mea ma te rerekee. I rapu te roopu ki te whakatau mena he rite enei hononga neural kua whakangungua.

Hei whakamatautau i tenei, i whakamahia e nga kairangahau nga tauira ki te whakaputa i nga whakaihiihi e whakaputa ana i te whakautu kotahi i roto i te tauira hei tauira whakaongaonga i homai e nga kairangahau. Ko enei whakaoho, e mohiotia ana ko "metamers tauira," he maha nga wa kaore e mohiotia e nga kaititiro tangata. I puta nga whakaahua hei pika matapōkere, ā, he rite ngā oro ki te haruru kore. Ko nga whakaahua i whakahiatohia e nga tauira kaore i whakarōpūhia i roto i te waahanga rite ki te tauira taketake taketake e te tangata.

E ai ki nga kitenga kua whakawhanakehia e nga tauira o raatau ake rereke rereke, he rereke mai i nga mea e kitea ana i roto i nga punaha whakaaro tangata. Ko ia tauira ka puta ki te whakawhanake i nga rereke rereke, na te mea ka kitea he rite tonu nga whakaihiihi ahakoa he rereke ki te kanohi o te tangata.

I kitea ano e nga kairangahau ko te whakangungu a te hoariri, he tikanga e whakamahia ana ki te whawhai i te herenga o nga tauira ahukahuka ahanoa, ka taea e te tangata te mohio ki nga metamers o nga tauira. Heoi ano, ko nga metamers kaore ano kia mohiohia ki nga mea whakaihiihi taketake.

Ko enei kitenga he maarama hou mo te mahi o enei whatunga neural me te whakanui i te hiranga o te arotake i te pai o te whakataurite i te tirohanga a te tangata. Ka whai waahi tenei rangahau ki te whakawhanaketanga o nga tauira rorohiko tika ake o nga punaha tairongo tangata.

