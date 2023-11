Crocodiles: Exploring the Rich and Diverse Evolutionary History

Ko nga Crocodiles, me o ratou ahua whakamataku me o ratou ahua kino, kua mau i nga whakaaro o te tangata mo nga rau tau. Engari he maha atu nga mea o enei mea hanga tawhito kaore e kitea. Ko nga rangahau putaiao o naianei kua whakamarama i te hiitori o te kukuwhatanga o nga korokotai, me te whakahihiko, e whakaatu ana i nga tirohanga ohorere e whakawero ana i o maatau whakaaro mo enei ngarara.

Taketake me te Hekenga:

Ka taea te whai i te whanaketanga o te Crocodile ki muri i nga miriona tau, i te wa i kopikopiko ai nga mokoweri i te whenua. Ko nga rangahau hou e kii ana ko te roopu nui o nga korokotai hou, kei roto ko nga korokotai me nga kaakahu, i puta tuatahi ki Uropi i te 145 miriona tau ki muri. Mai i reira, ka heke, ka horapa ki nga waahi rereke o te ao.

Ko te mea whakamiharo, ko te wehewehenga o nga korokotai me nga koaka i puta i Amerika Te Tai Tokerau, i taea ai e nga korokotaira te haere ki tawhiti, ki te whanui, me te whakamahi i to raatau manawanui mo te wai tote. Kaore i rite ki nga kaakahu, ka noho noa ki nga taiao wai maori, kua taea e nga korokotai te noho kanorau ki te noho kanorau, tae atu ki nga moana ngaru. Ko tenei kaha ki te whakawhiti i nga wai tote kua whai waahi nui ki te tohatoha whanui puta noa i te ao.

Whakaritenga Kanorau:

He rereke ki nga whakapono rongonui, kare ano nga korokotai i noho rereke mai i te wa o nga dinosaur. Ko nga taunakitanga matawaenga e whakaatu ana i te tini o nga momo crocodilian he tino rereke te ahua o te noho me te urutaunga. Ko etahi o nga korokotai tawhito he kaimoana nui e kai ana i nga mokoweri, ko etahi he mea iti, he waewae tere, e kai ana i nga pepeke me etahi atu mea iti.

I tua atu, he korokotaira herbivorous he niho motuhake mo te ngaungau tipu—he ahua ohorere mo enei ngarara. Ko nga whakamatautau kunenga i whakahaeretia e nga korokotaira me o ratou whanaunga i hua mai he tino rerekee o nga ahua me nga momo noho. He rereke tenei ki te iti o nga momo noho e whakaatuhia ana e nga korokotai hou.

Poturi iho:

Ko tetahi ahuatanga whakamiharo o te kukuwhatanga o te korokotai ko to ratou tere tere o te tipu—he urutaunga e wehe ke ana i o ratau whanaunga tawhiti, nga manu. I whakaponohia i mua i puta mai tenei ahuatanga i te wa i huri ai nga korokotaira ki te oranga wai. Heoi, ko nga kitenga o na tata nei ka whakahē i tenei whakaaro.

Ko te kitenga o tetahi whanaunga mokowhiti tawhito i noho i te 220 miriona tau ki muri, i mua noa atu i te urunga o te korokotaira ki te oranga wai, e tohu ana he puhoi te tipu haere o nga korokotai whenua. Kei te wetewete tonu nga kaiputaiao i nga take me nga ahuatanga o te taiao i puhoi ai te paopaotanga i roto i enei korokotai moata.

He mea whakamiharo ki te kite i te wa i tango nga korokotai i te rautaki tipu puhoi, ko nga mokoweri, o ratou hoa, he rereke te huarahi, e tohuhia ana e te tipu tere. Ko tenei rereketanga nui kua mau tonu mo nga miriona tau, ka wehe i te whakapapa o te korokotai mai i te avian.

Te hura i nga mea ngaro:

Ko enei kitenga putaiao o mua tata nei he tirohanga ki te hitori o te kukuwhatanga whakamiharo o nga korokotaira, e whakaatu ana i o raatau whakarereketanga rereke me te horapa ki te ao. Kei te ruku tonu nga kaiputaiao ki nga mea ngaro e pa ana ki te kukuwhatanga o te korokotai, e ngana ana ki te mohio ki nga take i hanga ai o raatau o mua.

Na roto i te tino tirotiro i nga rekoata parapara me te whakamaaramatanga kaha, kei te kaha ake te maaramatanga mo enei ngarara whakamiharo me o raatau waahi ki te ao taiao. Ko te haerenga kukunetanga o nga tarakona he tohu mo nga mea whakamiharo o te kanorau o te ao me nga mahi uaua i hanga i to tatou aorangi i roto i nga miriona tau.

FAQ:

P: I pehea te horahanga o te korokotai huri noa i te ao?

A: I taea e nga korokotai te horapa puta noa i te ao na to ratou manawanui ki te wai tote, ka taea e ratou te whakawhiti i nga tinana o te wai tote me te noho i nga waahi noho rereke.

P: He puhoi tonu te tipu o te korokotai?

A: E ai ki nga kitenga o tata nei he puhoi te tipu o te korokotai i mua i te whai oranga wai. Ko nga take tika i muri mai i tenei puhoi puhoi kei te tirotirohia tonutia.

P: I pehea te rerekee o te korokotai i te manu?

A: I te wa i tango nga korokotai i te rautaki tipu puhoi ake, i whakawhanakehia e nga manu (ko nga whanaunga tata o nga korokotaira) he rautaki tipu tere. Ko tenei rereketanga nui kua mau tonu mo nga miriona tau.

P: I takea mai te crocodilians i hea?

A: Ko te takenga mai o te korokotai ka taea te whai ki te ahua o Europe hou. Ko te wehenga i waenga i nga tipuna o te kaaka me te korokotai i puta i Amerika ki te Raki, na reira ka rereke nga tohatoha. Ko te nuinga o nga Alligators kei Amerika, engari kua noho nga korokotaera ki Awherika, ki Ahia me Oceania.

