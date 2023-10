He Maramatanga Hou mo nga Rapa Huka Enigmatic o to tatou punaha solar

Kua kitea e nga tohunga wheturangi o te Whare Wananga o Leicester tetahi kitenga hou whakahihiri mo te ao makariri o waho o Uranus. Mo te wa tuatahi, kua whakapumauhia e ratou te noho mai o te aurora infrared i runga i tenei hukapapa tawhiti. He nui nga paanga o tenei pakaruhanga mo to maatau mohiotanga ki nga mara autō ahurei o Uranus me Neptune, ka taea hoki te whakarato matauranga nui ki te rapu mo nga exoplanets noho.

Ko Auroras, e mohiotia ana ko te Raki me te Raki o te Tonga ki runga i te whenua, he whakaaturanga whakamiharo o te marama maori na nga tupuhi autō i puta mai i te mahi a te ra. I roto i te take o Uranus, i whakamahia e te kapa te Keck II observatory i Hawaii ki te tātari i nga roangaru motuhake o te rama infrared e tukuna ana e te hau o te ao. Na tenei i taea ai e ratou te kite i te ahua o te aurora infrared, e tohuhia ana e te pikinga o te kiato o nga matūriki kua kiia ko H3+.

Ma te ako i te aurora i runga i Uranus, ka taea e nga kaiputaiao te whai matauranga nui ki te papa autō o te ao me nga ahuatanga o te rangi. Ko te hē i waenga i nga papa autō me nga toki hurihanga o Uranus me Neptune kua roa kua pohehe nga kairangahau. Ka taea e tenei kitenga te whakamarama i nga take o tenei ahuatanga whakahirahira.

I tua atu, ko nga ritenga i waenga i a Uranus, Neptune, me nga exoplanets o raro-Neptune i kitea i tenei wa, e whakaatu ana he rite nga ahuatanga o te autō me te hau. Ma te ako i te aurora o Uranus, ka taea e nga kaiputaiao te whakaaro he aha te ahua o enei exoplanets me te aromatawai i to raatau kaha ki te manaaki i te oranga.

Ko te kaituhi matua a Emma Thomas, he tauira PhD i te Whare Wananga o Leicester, e whakaatu ana i te hiranga o tenei rangahau. "Ma te tātari i te aurora o Uranus, e hono ana ki tana papa autō me te hau, ka taea e tatou te matapae mo nga papa autō me nga hau o etahi atu ao, ka piki ake pea to tatou tupono ki te kimi aorangi noho," ka whakamarama ia.

I tua atu i ona whainga mo to maatau mohio ki a Uranus me nga exoplanets, ka taea ano e tenei kitenga te whai matauranga nui ki nga ahuatanga autō o te Ao, penei i te hurihanga pou. Ma te mohio ki nga hihiko o enei mahi ka awhina i a tatou ki te mohio ake ki nga tauwhitinga uaua i waenga i te papa autō o to tatou ao me te taiao o te waahi.

I roto i te katoa, ka whakatuwherahia e tenei rangahau rangahau nga huarahi hou mo te tuhura me te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki nga roroa hukapapa o to tatou punaha solar. Ma te rangahau ano, ka wetewete pea tatou i nga mea ngaro e karapoti ana i enei ao tawhiti, ka whiwhi matauranga nui mo te nohonga pea o nga exoplanets.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te aurora?

Ko nga Aurora he whakaaturanga marama maori e puta ana i te wa e pahekohe ana nga matūriki kua utaina mai i te mahi a te ra ki te papa autō o te ao. I runga i te whenua, e mohiotia ana ko te Raki me te Raki Tonga.

He aha te hiranga o te aurora infrared ki Uranus?

Ko te noho mai o te aurora infrared i runga i Uranus e whakaatu ana i nga tirohanga matua ki te papa autō o te ao me nga ahuatanga o te rangi. Ka taea ano e ia te whakaatu tohu mo te hee i waenga i nga papa autō me nga toki hurihuri o Uranus me Neptune.

He aha te awhina o te ako i te aurora o Uranus ki te rapu mo nga exoplanets noho?

Ma te wetewete i te aurora i runga i Uranus, ka taea e nga kaiputaiao te matapae mo nga papa autō me te hau o nga exoplanets, me te whakanui ake i to maatau mohio ki nga ao ka taea te noho.

He aha atu nga paanga o tenei kitenga?

Ka kitea pea e tenei kitenga he mohiotanga ki nga ahuatanga autō o te Ao, penei i te hurihanga pou, me te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki nga tauwhitiwhitinga uaua i waenga i te papa autō o to tatou ao me te taiao mokowhiti.

He aha nga mahi ka whai ake i roto i tenei rangahau?

Ko etahi atu rangahau me nga tirohanga e hiahiatia ana kia tino mohio ki nga hihiko o te aurora o Uranus me ona paanga ki te whanonga o nga aorangi nui tio me nga exoplanets ka taea te noho.