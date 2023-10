Asteroid 33 Polyhymnia: He Hinonga Ngaro me te Tino-Matotoru

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Arizona i Tucson i kitea he whakamohiotanga i te wa e ako ana asteroid 33 Polyhymnia. Ko tenei asteroid, i tapaina i muri i te waiata Kariki o nga himene tapu, i whakapouri i te hiahia o nga tohunga astrophysicists na te nui o te kaha. Inaa, 33 Ko te Polyhymnia he tino matoka, e kii ana nga kaiputaiao he mea tito he huānga karekau e kitea i runga i te teepu waahi.

He mea tino nui te ahua o nga asteroids he titonga i runga i te whenua mo te hunga e whai waahi ana ki nga mahi keri mokowhiti. Ko nga kamupene e hiahia ana ki te keri asteroids mo nga konganuku utu nui penei i te koura ka kitea he mea tino whakahihiri te noho o enei mea.

I roto i te rangahau i whakaputaina i te European Physical Journal Plus, i whakarōpūtia e nga kairangahau te 33 Polyhymnia hei mea kiato ultradense (CUDO) ka kitea he teitei ake te ine ine i nga huānga e mohiotia ana i runga i te whenua. Ko ta ratou whakapae he mea tito tenei asteroid i nga mea tino taumaha kaore ano kia mohiotia e te tangata.

Ko te kiato o enei huānga whakapae ka nui ake i tera o Osmium, i tenei wa ko te tino moohio e mohiotia ana he huānga pumau. Me te tau ngota tata ki te 164, ka nui ake enei huānga ki te Osmium te kiato.

I tirotirohia e te roopu o te Whare Wananga o Arizona nga ahuatanga o nga huānga he nui ake nga tau ngota i era kei runga i te tepu waahi. Ahakoa i tirotirohia e ratou nga huānga penei i te Osmium me etahi atu kua hangaia he mea hanga ki te teitei ake o nga tau ngota, karekau i kitea etahi mea he nui te kiato ka taea te whakaatu mo nga kitenga i mahia i te 33 Polyhymnia.

I kii nga Kairangahau mena ka mau tonu nga huānga tino taumaha, tera pea ka noho i roto i nga puku o nga asteroids maioro penei i te 33 Polyhymnia. Ko tenei ka whakatuwhera i nga huarahi whakamiharo mo te torotoro haere me te mohio ki te hanganga o nga asteroids i roto i to tatou punaha solar.

Ko nga mahi hou a NASA ki te ako me te tiki tauira mai i nga asteroids e hono ana ki nga kitenga a te Whare Wananga o Arizona. Ko te whakaora angitu o te tauira asteroid tuatahi mai i asteroid Bennu, me te whakarewanga o te waka mokowhiti Psyche ki te ako i te asteroid asteroid Psyche, e tohu ana i te hiranga o te tirotiro i enei tinana tiretiera. Ka taea e enei misioni te whakarato i nga whakaaro nui mo te hanganga me te hanganga o nga asteroids, e whakamarama ana i nga hitori o mua o to tatou punaha solar.

