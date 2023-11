By

Ko Gurugram, he taone ka puta ake i Inia, ehara i te tauhou ki nga mahi toihara, engari ko nga whanaketanga hou kei te whakahou i tona ahua i roto i te ahua pai. I mohiotia i mua mo nga mahi taihara, kua kite a Gurugram i tetahi huringa whakamiharo ki roto i te waahi o te maatauranga.

I roto i tetahi mahi nui ki te aukati i te hara, i mau i nga mana whakahaere e rua nga tangata, ko Rohan raua ko Rohit Sehrawat, te kawenga mo te whakaeke me te pahua i tetahi taraiwa waka. Ko te tangata i whakapaehia, nana nei i tuhi te waka i runga ipurangi, i hopukina i muri i te korero a te kaitaraiwa i te raruraru. I to ratou mauraa, ua haru te mau mutoi i te hoê poroporo ario, te niuniu afaifai e te tareta tarahu, o ta te feia hamani ino i faaohipa no te unu mai i te 15,000 XNUMX Rs hou a rave ai ratou i te hoo.

Ko te mea e wehe ke ana i tenei ahuatanga ko te mea i whai tetahi o te hunga whakapae, a Rohan, i te tohu BA English (Hons) i te Whare Wananga o Amity. E whakaatu ana tenei i te whakapouri o te tauira, e tika ana kia aro ki te hanga i te ao marama, ka uru ki nga mahi taihara. I tenei wa kei te whakatewhatewhahia e nga pirihimana te keehi me te tirotiro i nga take i puta ai a raatau mahi.

FAQ:

Q: I pehea te hurihanga a Gurugram i nga tau tata nei?

A: Kua puta he huringa nui a Gurugram, i tipu mai i te whare taihara ki te whare wananga o te matauranga.

Q: He aha nga mea i tupu tata nei i aro ki a Gurugram?

A: Ko te hopukina o nga tangata tokorua mo te patu me te pahua i tetahi taraiwa kaaiti kua aro ki nga mahi a Gurugram ki te whawhai i te hara.

P: He aha te hiranga o tetahi o te hunga whakapae he tauira?

A: Ko te whai waahi o te akonga ki nga mahi taihara e whakaatu ana i te hiahia kia kaha ake nga tikanga hei aukati i enei maiki me te whakatairanga i te taiao maatauranga pai.