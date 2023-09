Matakitaki i nga Maama Whakamarama o te Raki i Ireland me Ireland ki te Raki

By

Ko nga rama o te raki, tetahi o nga whakaaturanga tino whakamiharo o te ao, ka kitea ki nga waahi rereke puta noa i Ireland me Ireland ki te Raki. Ahakoa karekau he taurangi mo te kite i tenei whakaaturanga marama ataahua, ko te equinox e haere ake nei i te 23 o Hepetema ka whai waahi pai ake, e ai ki a David Moore, ētita o te maheni Astronomy Ireland. Ko nga ahuatanga i roto i te papa autō o te Ao me te honga o te aorangi i tenei wa ka piki ake te kite i te aurora.

Ko te taiwhenua taiwhenua ki te raki o Northern Ireland e kiia ana ko tetahi o nga waahi pai rawa atu mo te maataki i nga rama, na te mea kaore he rama o te taone i tawhiti, ka titiro te tirohanga ki te moana Atlantika. Ko Mayo, he tirohanga ano ki te moana, tetahi atu waahi pai ki te kite i nga rama o te raki. Heoi, he mea nui te rangi maataa mo te maataki mai i nga waahi katoa o te motu.

Ka timata te tukanga o te aurora ki te mura o te ra i runga i te ra, e tuku ana i nga piriona taranata o te iraruke ki te waahi. Ka tae enei matūriki ngota ki te kōhauhau o Papatūānuku i muri tata ki te rua rā, ā, ka kumea atu ki ngā pou o Te Taitokerau me te Tonga e te papa autō o Papatūānuku. I a ratou e tukituki ana ki nga ngota me nga ngota ngota o te hau, ka whakaputa i nga tae oraora e tohu ana i nga rama o te raki.

Ko te kaha o nga rama e whakawhirinaki ana ki te mahi o nga matūriki, me te ahua oval angamaheni ka hanga huri noa i te Pou o Te Tai Tokerau. I roto i nga keehi onge, ka pa mai te ra, ka nui haere te mowhiti, ka tae ki te tonga ki Ireland. Hei whakanui ake i te tupono ki te maataki i te aurora, he mea nui kia matara atu i nga rama i hangaia e te tangata. Ko te noho ki tetahi taone, taone ranei ka kitea noa nga whakaaturanga nui, engari ko nga waahi pouri i te tuawhenua ka pai ake te tirohanga.

Ka whakahaerehia e Astronomy Ireland tetahi ratonga matohi aurora, e whakarato ana i nga whakahoutanga o ia ra mo nga ahuatanga o te rangi me te tupono ki te kite i nga rama o te raki. He mea nui kia kitehia te aurora i nga wa katoa o te po, me te roanga mai i etahi haora ki te po katoa.

Ahakoa ko nga ahuatanga o te huarere ki Airani he maha nga wero, ko nga tau e haere ake nei e oati ana mo te kite i nga rama o te raki, i te mea ka eke nga mahi a te ra ki te 2025. No reira, mataki tonu ki te rangi me te tumanako kia marama nga po kia kite i tenei whakamataku- āhuatanga taiao whakahihiri.

Rauemi:

– Moheni Astronomy Ireland