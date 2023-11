Te Painga Kare i Tiakihia o te Keri Moana ki runga i te Tire: He kitenga ohorere

Ko te keri takere moana, he ahumahi e puta mai ana ki te tango i nga kohuke utu nui mai i nga "nodules" konganuku i runga i te papa o te moana, kua puta te awangawanga i waenga i nga kaiputaiao moana mo te kino o te oranga o te moana hohonu. Ko tetahi whakamatautau i mahia i mua tata nei ki te aromatawai i nga paanga o te mahi maina ki nga rauropi o te moana kua kitea nga paanga ohorere ki runga i nga tirewha noa, e whakamarama ana i nga hua o te keri takere moana.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications, i aro ki te tire o te potae me te whakamahi i nga taika motuhake i runga i tetahi waka rangahau hei whakataurite i nga tikanga i mahia e nga mahi maina. I kitea e nga kaiputaiao he tino aro nui enei kararehe gelatinous ki te parataiao, e rite ana ki nga raruraru i puta mai i nga mahi keri i te takere moana. I kaha ake te whakautu a te tiene ki te noho o te parataiao, me te whai paanga ki te oranga me te oranga.

Ahakoa e tohe ana nga kamupene maina he huarahi pai ake te keri o te moana ki te tango kohuke i te keri whenua, kei te mau tonu nga awangawanga i waenga i nga kaiputaiao moana e pa ana ki tana paanga ki nga punaha rauwiringa kaiao kore. Ko te moana hohonu kare tonu i te tirotirohia, kare ano kia tino marama nga hua o te keri takere o te moana ki nga oranga o te moana, otira ko nga mea e noho ana i te pou wai.

Ko te Kairangahau matua a Takuta Helena Hauss mai i te whare rangahau Norwegian Norce i whakanui i te hiranga o te rangahau whakamatautau, e kii ana i tohua he rauropi toha ki te ao hei whakahoki i nga ahuatanga o te ao me te aromatawai i nga paanga ki nga koiora moana.

I a ratou mahi rangahau, me mahi nga kaiputaiao i raro i nga ahuatanga ahurei na te kaha o te tirewha ki te marama. Na reira, i mahia nga whakamatautau i te po i roto i te taiwhanga pouri i runga i te kaipuke rangahau. I hangaia e nga kairangahau nga taika hurihuri e whakaputa ana i te whakararuraru me te tohanga o te parataiao i roto i te wai na nga waka o raro i te wai i whakamahia ki te tango kohuke.

Ko te whakamatautau, he waahanga o te kaupapa Pakeha iAtlantic, i whakaatu nga putanga whakahirahira. I te wa e pa ana te tire ki te parataiao, ka whakakikoruatia, ka nui rawa te hūpē i puta hei whakautu whakamarumaru. Ko tenei tikanga arai kaha-kaha i whakanekehia nga rauemi mai i te kai me te neke, ka pa ki to ratau oranga tinana. Ko te wetewete i nga tauira i tangohia mai i te tiene ka tohu i nga tohu o te ahotea nui, tae atu ki te whakahohenga o nga ira e pa ana ki te whakaora patunga.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te whakaraeraetanga o te tireti potae me etahi atu mea ora i roto i te pou wai. Ko o ratou tinana ngawari, gelatinous kua taunga ki te haumaru o te rohe o waenganui-wai, kei reira te maaramatanga me te bioluminescence e whai waahi nui ana ki te whakawhitiwhiti korero. Ko nga ahuatanga rereke ka puta mai i nga mahi keri moana-hohonu tera pea ka whakararu i nga rauwiringa kaiao i tipu ai enei rauropi.

E kitea ana he mea nui te rangahau me te aro matawai mo nga paanga ka pa mai i mua i te urunga atu ki nga mahi keri moana nui. Me mahi tahi nga kaiputaiao, kaihanga kaupapa here, me te hunga whai paanga ki te umanga kia mohio ai ki nga hua mo te wa roa ki te whakapumau i te whakamarumaru o o tatou punaha rauwiringa kaiao moana.

Pātai Auau (FAQ):

1. He aha te keri takere moana?

Ko te keri takere moana te mahi tango mai i nga kohuke utu nui, penei i nga "nodules" konganuku mai i te papa o te moana.

2. He aha te tireti potae?

Ko te tiēre helmet he kararehe gelatinous e kitea ana i roto i nga moana puta noa i te ao, he maha nga mano mita te hohonu e noho ana.

3. He aha nga kaiputaiao moana e awangawanga ana mo te keri takere moana?

Kei te maaharahara nga kaiputaiao moana mo te kino o te puunaha rauwiringa kaiao o te moana hohonu kare ano i te tino tirotirohia, na te mea kare i tino maarama nga hua o te keri takere moana mo te oranga moana.

4. I pëhea te whakamätautau tata nei i te aromatawai i ngä pänga o te keri takere o te moana ki runga tirewha?

I whakamahia e te whakamatautau nga taika motuhake hei whakatairite i nga parapara i ahu mai i te maina, i puta ai te nui o te hūpē whakamarumaru o te tiēre, ka huri te kaha mai i nga mahi whakahirahira penei i te whangai me te korikori.

5. He aha nga kitenga ohorere o te whakamatautau?

I kitea e te whakamatautau te aro o te tietere ki te parataiao me tona paanga ki o raatau urupare whaiaroaro, e tohu ana ka pa mai te keri o te moana ki nga rauropi ngawari o te moana.

6. He aha nga hua ka puta mai i te keri takere o te moana ki runga i nga tierewa me etahi atu tangata noho wai?

Ko te whakararurarutanga o o raatau ahuatanga, penei i te maaramatanga o te wai me te koiora, ka raru pea te oranga me te kaha korero o enei rauropi.

7. He aha te take me rangahau ano i mua i nga mahi keri takere moana nui?

He mea nui kia whai maaramatanga matawhānui ki nga hua mo te wa roa o te keri takere o te moana ki te whakapumau i te whakamarumaru o nga puunaha rauwiringa kaiao moana me te aukati i te kino e kore e taea te huri.