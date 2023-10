Parahanga Teitei o te Rangi: Nga Tohu o nga Parapara Mokowhiti i Kitea i te Papa o Ao

Ko nga kaiputaiao e tarai ana i nga raraunga i kohia mai i te waka rererangi rangahau i te papaarangi kua kitea he mea whakamiharo - he kongakonga ririki me nga mea o waho mai i nga waka mokowhiti kua makahia. Ko te rangahau, i mahia e te National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), me te Whare Wananga o Purdue me te Whare Wananga o Leeds, i kitea ko te konumohe me etahi atu konganuku kua mau ki roto i te 10% o nga matūriki kei roto i te stratosphere. I roto i nga mea tino ohorere ko te niobium me te hafnium, he mea onge kaore e kitea i tenei rohe o te hau. I whakatauhia te mea ngaro o to ratou takenga mai i te hokinga mai o nga huānga ki nga amiorangi me nga kaiwhakatairanga takirirangi, e whakamahia ana i roto i nga koranu whakawera wera me te tino mahi.

I whakamahia e te rangahau tetahi taputapu motuhake e kiia nei ko PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) i whakauruhia ki runga i te waka rererangi rangahau hei kohi me te tātari matū i nga matūriki hau takitahi. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences, i whai ki te ako i nga matūriki aerosol i roto i te stratosphere. Ko te stratosphere, te papa tuarua o te hau o te Ao, te kainga o te papa ozone, e tiaki ana i te ao mai i te rama ultraviolet kino.

Ahakoa he iti te ahua o te parahanga mai i nga taonga mokowhiti, neke atu i te 5,000 nga amiorangi i whakarewahia i roto i nga tau e rima kua pahure ake nei, me te tumanako o te nuinga o ratou ka uru ano ki te hau, me maarama me pehea e pa ai tenei ki nga aerosol stratospheric. Ko OrbitingNow, he whakahaere e whai ana i nga taonga o waho, e aro turuki ana i te 8,000 nga mea kei te orbit whenua iti ka wera i te rangi.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te paanga kore e kitea o te torotoro mokowhiti ki te taiao o Papatūānuku me te hiranga o te tuku haepapa o nga para mokowhiti. He mea tino nui te maarama ki te paanga o te paru mokowhiti ki to tatou hau mo te whakamarumaru o to tatou ao me te whanaketanga toiwhi o te hangarau mokowhiti.

