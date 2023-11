Ka Matakihia e te Kaitirotiro Ahurangi te Pahū Ahurangi o mua me te Tirohanga Whakamiharo

Ko tetahi roopu o nga kaitirotiro arorangi kua kite i tetahi huihuinga nui o te ao i whakapouri i nga kaiputaiao o te ao. Ko tenei ahuatanga onge, e mohiotia ana ko te maramara tere kikorangi kikorangi (LFBOT), kua kitea mo te wa tuatahi, kua waiho nga kairangahau e rapu whakautu ana.

Ko te LFBOT, ko "Tasmanian Devil," i puta i tetahi tupuni tata tata ki te 1 piriona marama-marama te tawhiti atu i to tatou palaneta. Kaore i rite ki nga supernova ka memeha haere i roto i nga wiki, i nga marama ranei, ka eke nga LFBOT ki to ratou kanapa teitei, ka tere te heke i roto i nga ra.

Ua haapeapea te mau aivanaa no te turamaraa rahi o te Tasmanian Devil, ma te haamaramarama i te puai o te hoê faito e 100 miria mahana. Ko Jeff Cooke te tohunga wheturangi mai i te Whare Wananga Hangarau o Swinburne me te ARC Centre of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) i Ahitereiria i kii, "Kaore ano i kitea he huihuinga penei i mua."

Mai i te tau 2018, he tokoiti noa nga LFBOT kua kitea, ka puta katoa i roto i nga tupuni e kaha ana te hanga whetu. Karekau te hapori arorangi e tino mohio ana mo te tikanga o te kawe i enei ahuatanga onge.

Ko te kaituhi ako matua a Anna YQ Ho, he ahorangi kaiawhina mo te arorangi i te Whare Wananga o Cornell, i whakamarama, "Ko nga LFBOT he momo ahuatanga rerekee, he mea rerekee, no reira he mea rerekee." Ko te puna o te nui o te kaha o te hikoi kare e mohiotia.

Na te kitenga o te Tasmanian Devil LFBOT me tana mura tonu, kua nui ake nga patai mo nga kaiputaiao. Ko nga kitenga o te rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Nature. I whakamahia e nga Kairangahau nga momo karu 15 puta noa i te ao ki te hura i te mura o te ahi.

FAQ

He aha te LFBOT?

Ko te LFBOT, ko te whiti kikorangi kikorangi tere tere ranei, he momo pahū ao e whiti ana i roto i te rama kikorangi, ka eke ki tona kanapa teitei me te memenge i roto i nga ra.

He pehea te rereke o te LFBOT i te supernova?

Kaore i rite ki nga supernova, ka roa nga wiki, marama ranei ki te atarua, ka tere te eke o nga LFBOT ki te tihi o te kanapa, ka heke te kanapa i roto i te wa poto.

He aha te mea ahurei mo te Tasmanian Devil LFBOT?

Ko te Tasmanian Devil LFBOT te tauira tuatahi o te LFBOT e mura tonu ana. Ka tukuna e ia he kaha whakamiharo, he rite ki te 100 piriona ra.

He aha te puna o te kaha o te Tasmanian Devil LFBOT?

I tenei wa karekau nga kaiputaiao e mohio ki te tikanga o te whakaputanga nui o te kaha i whakaatuhia e te Tasmanian Devil LFBOT.