Te Parasites Raweke Kaihautū Ma te Whakamahi i nga Ira Tahaehae, Nga Whakaaturanga Akoranga

Kua kitea e nga Kairangataiao o te RIKEN Centre for Biosystems Dynamics Research tetahi tikanga whakamīharo e whakamahia ana e nga pirinoa ki te raweke i o ratou kaihautu: nga ira tahae i riro mai i te whakawhitinga ira whakapae. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Current Biology, e whakaatu ana kei a ratou te mana o te pirinoa ki te raweke i te whanonga manaaki mo to ratau oranga me te whakaputa uri.

Ko tetahi tauira o tenei whawhe ka kitea i roto i nga noke huruhuru hoiho. Ka whanau enei noke i roto i te wai, ka whakawhirinaki ki nga pepeke wai hei kawe ki te whenua maroke. Kia tae atu ki o ratau ope whenua, penei i te kirikiti me te matise, ka raweke nga noke i a ratau whanonga kia hoki ai ki te wai, ki reira ka haere tonu to ratau oranga. Ahakoa i kii nga rangahau o mua ki te whakamahi i te mimicry irapoi ma te pirinoa, ko te tikanga tika i muri mai i tenei ahuatanga kaore e kitea.

Hei whakamarama i tenei kaupapa, i tirohia e nga kairangahau te whakaaturanga ira i roto i te noke makawe hoiho Chordodes i a ia e raweke ana i tana ope mantis. I kitea e ratou he 3,000 neke atu te kaha o te whakaputanga o nga ira ira i te wa e raweke ana, e tohu ana i te hanga o nga pūmua e whakaawe ana i te punaha io o te kaihautu. He rerekee, kare tonu te ahua o te ira i roto i nga roro mantis i rerekee ki te whakataurite ki nga mantai mate kore.

Ka tahuri nga kairangahau ki te takenga mai o nga ira e uru ana ki te raweke i te kaihautu. I kitea e ratou ko te nuinga o nga ira noke huruhuru hoiho he tino rite ki era i kitea i roto i te mantises. E tohu ana tenei i riro mai nga ira na roto i te whakawhitinga ira whakapae, he tukanga e whakawhitihia ai nga ira i waenga i nga rauropi kaore he uri. Ko te whakawhitinga ira whakapae he nui nga hua o te kukuwhatanga, e taea ai e nga rauropi te tiki tere i nga ira me nga mahi hou.

Ko etahi atu tātaritanga i tautoko i te whakaaro ko te hangai ngota i kitea i roto i nga noke makawe hoiho he hua o te whakawhiti ira whakapae mai i nga matise. I kitea e nga kairangahau ko nga ira matua e uru ana ki te raweke kaihautu e rite ana ki era i roto i te mantises, engari karekau, he rereke ranei ki nga momo noke makawe hoiho kaore i te whakamahi i nga ope mantis. Ko enei ira mimicry, otira ko nga mea e pa ana ki te neuromodulation, te kukume marama, me te manawataki circadian, ka kitea he mahi nui ki te raweke a te kaihautu.

Ko te whakawhitinga ira whakapae kua kitea nuitia i roto i nga huakita hei tikanga mo te whakawhanake i te parenga paturopi. Ko te kitenga o tenei tukanga i waenga i nga rauropi multicellular e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te kukuwhatanga. Ko te tumanako a nga kairangahau ki te whakamahi i te noke makawe hei tauira ki te whakatewhatewha ake i te whakawhitinga ira whakapae me te whakaniko i to maatau mohiotanga ki te urutaunga kunenga.

Rauemi:

– Akoranga Taketake: Koiora o naianei, "Ka taea e te whakawhiti ira whakapae te tauira whanonga me te whakarato i te urutaunga huna i roto i te nematomorph parasitic"

– RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/