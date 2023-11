Nga Whetu Vampire: E whai hua ana i roto i nga punaha whetu toru

Kua roa te arorangi e miharo ana ki te rereketanga o nga whetu me o ratou whanonga ahurei. Ahakoa e pai ana etahi whetu ki te noho mokemoke, ko etahi ka hanga takirua, roopu roopu ranei. Engari i roto i nga momo whakaritenga whetu, he momo rerekee e kiia nei ko nga whetu vampire, kua kitea e tipu ana i roto i nga punaha whetu toru.

Ko nga rangahau hou i whakahaerehia e nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Leeds i te UK kua whakamarama i tenei ahuatanga whakahirahira. Ma te wetewete i nga raraunga mai i te peerangi Gaia a te European Space Agency, nana nei i ruri tata ki te rua piriona nga taonga o te rangi, ka kitea e nga kairangahau nga taunakitanga e kii ana ko nga whetu vampire, e kiia ana ko Be whetu, kei te noho tonu ki nga punaha whetu toru.

Ko nga whetu he huinga iti o nga whetu B, e tohuhia ana e to ratou tere tere me te noho o te kōpae porohita huri noa. Ko enei whetu wera, kanapa, puru-ma he whetu hoa ano. Heoi, i kitea e te rangahau he iti ake nga waitohu hoa-whetu e whakaatuhia ana ki nga whetu B.

Hei wetewete i tenei mea ngaro, i tirotirohia e nga kaiputaiao tetahi huinga raraunga rereke ka kitea ko nga whetu Be whetu kei te toru o nga whetu i roto i to raatau punaha e mahi ana hei "vampire mohio." Ko te noho mai o tenei whetu taapiri ka kaha ake te hoa whetu kia tata atu ki te whetu o Be, ka mutu ka pau te hau. Ko te whetu tuatoru, he tawhiti ake, ka kore e kitea, e whakamarama ana i te ngaro o te huinga raraunga tuatahi.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te uaua o te hanga whetu me te kukuwhatanga, e whakanui ana i te hiranga o te ako ehara i nga punaha whetu rua anake engari me nga punaha whetu toru. E ai ki te kairangahau matua a René Oudmaijer, i roto i nga tekau tau kua hipa, kua mohio nga kaitirotiro arorangi ki te hiranga o te rua i roto i te kunenga o whetu. Heoi ano, ko nga taunakitanga e kii ana me whakaarohia te mahi a nga punaha whetu toru.

I te haere tonu o nga kaitoro arorangi ki te tuhura i te rangi o te po ma te whakamahi i nga hangarau hou penei i a Gaia, ka marama ko te ako o nga whetu me whai tirohanga maha. Ko te kitenga o nga whetu vampire e tipu ana i roto i nga punaha whetu takitoru ka maarama ake te ahua o to tatou ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga whetu vampire?

A: Ko nga whetu Vampire, e mohiotia ana ko Be stars, he momo whetū ka tere te huri me te kopae porowhita. Ka kiia ko nga whetu vampire na te mea ka ngotea e ratou nga hau o to ratou whetu hoa.

P: He aha nga rangahau i whakaatu mo nga whetu vampire?

A: I kii te rangahau ko nga whetu vampire, ko Be whetu ranei, ka noho ki nga punaha whetu toru. Ko enei whetu he whetu hoa tuatoru e whai waahi ana ki te akiaki i te whetu hoa kia tata atu ki te whetu vampire.

P: He aha te mea nui ki te ako i nga punaha whetu toru?

A: Ko te ako i nga punaha whetu rua anake engari ko nga punaha whetu takitoru he mea nui kia mohio ki nga uaua o te hanga whetu me te kukuwhatanga. Ko nga punaha whetu takitoru e whakarato ana i etahi atu tirohanga mo te kanorau o te ao.

P: I pehea te whakahaeretanga o tenei rangahau?

A: I tātarihia e nga kaiputaiao nga raraunga mai i te peerangi Gaia a te European Space Agency, nana nei i ruri tata ki te rua piriona nga taonga o te rangi. Na roto i te ako i nga nekehanga o nga whetu o Be me o ratou hoa i te rangi o te po, i taea e ratou te mohio kei te noho mai tetahi whetu tuatoru i roto i te punaha.

Q: He aha te tikanga o tenei kitenga mo te astrophysics?

A: Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te uaua o nga punaha whetu me te hiahia mo te tirohanga maha i roto i te astrophysics. Ma te mohio ki te mahi a nga punaha whetu toru ka taapirihia he waahanga hou ki te ako mo te hanga whetu me te kukuwhatanga.