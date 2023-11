Te Tirotiro i te Hononga i waenga i te Hurihuri Stellar me nga Putanga Exoplanet

I roto i te rangahau whenua i whakahaeretia i te tau 2013, i kitea e nga kaiputaiao te kore o nga aorangi tata huri noa i nga whetu kaihautu tere hurihuri ma te tarai i nga raraunga mai i te misioni a Kepler. Haere whakamua ki te 2022, me te taapiri atu o nga raraunga mai i a Kepler me te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), kua whakakiia tenei rohe o te waa hurihuri whetu (Prot) me te hoahoa o te ao orbital (Porb). I te rapu ki te ruku hohonu atu ki tenei kaupapa, kua tirohia ano e nga kairangahau te tangohanga Prot o nga whetu kaihautu-ao-a-Kepler me te whakarōpū i runga i o raatau momo tino maataki, ka puta mai nga kitenga whakahirahira mo te hononga i waenga i a Prot me Porb.

Hei whakarite i te tātaritanga kore, ko nga punaha exoplanet anake i whakapumau i whakamahia i roto i tenei rangahau. I whakamahia e nga Kairangahau te waehere whanaketanga whetu-aorangi ESPEM (Evolution of Planetary Systems and Magnetism) ki te whakataurite i te taupori o nga punaha exoplanet me te whakataurite ki nga tirohanga. He mea nui kia mahara ko nga whaihanga i aro anake ki nga punaha me te aorangi kotahi e huri haere ana i tetahi whetu raupapa matua, haunga nga tohu-rua, nga whetu tipu, me nga punaha aorangi-maha.

I kitea e nga tirohanga me nga whakataihanga i te koretake o nga aorangi tata e huri haere ana i nga whetu hurihuri tere, he rereke te whānuitanga o tenei mate mate i runga i te momo tuhura whetu (F, G, me K), hei takawaenga mo te papatipu i roto. tenei tauira o nga whetu. Ko te mea whakamere, ka huri te rohe o tenei mate ki te momo momo me te papatipu. I te pikinga o te mahana me te papatipu, ka huri te matekai ki nga uara Prot poto ake, e whakaatu ana he iti ake te matekai.

I whai whakaaro ano tenei rangahau ki nga whakapae hanga pono kua whakauruhia ki roto i te tauira, tae atu ki te maimoatanga tika o te tai me te heke autō. Na roto i te whakaaro ki enei mea, i taea e nga kairangahau te whai matauranga nui ki nga mahi a-tinana e takaro ana i te hanganga me te whanaketanga o nga punaha exoplanet.

FAQ:

P: He aha i kitea e te rangahau 2013?

A: I kitea e te rangahau o te tau 2013 te kore o nga aorangi tata huri noa i nga whetu kaihautu tere hurihuri.

P: I pehea te paanga o nga raraunga 2022 ki te maarama ki tenei kaupapa?

A: Ko nga raraunga taapiri mai i a Kepler me TESS i te tau 2022 i awhina i te whakakii i nga waahi o te hoahoa o te waa hurihuri whetu ki te waa orbital ao.

P: He aha te mea i whakamahia hei whakahaere i te tātaritanga i roto i te rangahau?

A: I whakamahia te ESPEM waehere whanaketanga whetu-planet mo te whaihanga me te whakataurite ki nga tirohanga.

P: He aha nga momo whetu i whakauruhia ki roto i te rangahau?

A: I whakarōpūhia nga whetu i runga i o raatau momo ahua, tae atu ki nga whetu F, G, me K.

P: I whakaarohia e te rangahau nga taurangi penei i te papatipu me te hanga whakapae?

A: Ae, i tirotirohia e te rangahau te hononga i waenga i te momo spectral (he takawaenga papatipu) me te rohe o te matekai, tae atu ki te whakauru i nga whakapae hanga pono ki te tauira. I whakaarohia ano te heke tai me te aukume.