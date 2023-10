Te Mataki i nga Whetu Neutron e Tutuki ana: He Rongoa mo te Hubble Tension

By

Kua whakatakotohia e nga tohunga aarangi he tikanga hou hei whakatika i nga taupatupatutanga o te ine i te tere roha o te Ao, e kiia nei ko te "Hubble Tension." Kei te raru te hapori astrophysical ki te "Crisis in Cosmology" i te mea he koretake te ine i te tere o te roha, e kiia ana ko te Hubble Constant. I puta mai tenei rereketanga mai i te Cosmic Distance Ladder, i reira ka whakamahia e nga kaitirotiro whetu nga tikanga rereke hei ine i nga tawhiti tata ki runga i nga pauna roa.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i whakatakotohia e te roopu astrophysicists o te ao he huarahi hou ki te ine i te roha o te ao ma te maataki i nga whetu neutron e tukituki ana, e mohiotia ana ko kilonovae. I tohe nga kairangahau ma te ako i enei kaupapa, ka taea e ratou te whiwhi ine riterite o te Hubble Constant me te whakatau i te Hubble Tension.

Ko nga tupuni o te ao kei te neke atu tetahi ki tetahi i runga i te tere piki haere na te toronga o te waahi. Ko nga kitenga a Edwin Hubble i te timatanga o te rau tau 20 ka whakaatu ko te tawhiti atu o te tupuni, ka tere te heke. Na tenei i arai nga kaiputaiao ki te ine i te Hubble Constant, e tohu ana i te tere roha o te ao.

I kii te roopu o nga kairangahau ko te ako i nga whetu neutron tukinga, ka puta mai he pahū kironova, ka taea te whai matauranga nui ki te ine i te tawhiti o te ao. Ma te wetewete i enei pahūtanga, ka kitea he hangarite whakamiharo, ka taea te whakamahi hei tikanga hou mo te ine tawhiti.

Ka hangai tenei tono ki runga i nga rangahau o mua e whakaatu ana i te hangarite porohita o nga pahūnga kilonova me te hononga ki te ahupūngao taketake. Ko nga kitenga a te kapa he paanga pea mo te ine tika i te tau o te ao.

Hei mutunga, ma te mataki i nga whetu neutron e tukinga ana, e tumanako ana nga tohunga astrophysicists ki te whakatika i te rerekee haere tonu o te ine i te tere roha o te Ao me te hohou i te Hubble Tension. Ka taea e tenei tikanga hou mo te ine tawhiti ki te whakatau tika ake mo te Hubble Constant me te whakatuwhera i nga tirohanga hou ki te ahua o te ao.

