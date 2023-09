NGC 3156: A Remarkable Lenticular Galaxy

Ko te Hubble Space Telescope Pikitia o te Wiki e whakaatu ana i te NGC 3156, he tupuni lenticular e noho ana i waenganui i te elliptical me te torino. Kei te tata ki te 73 miriona tau marama te tawhiti atu i te whenua i roto i te kahui whetu Sextans, he mea whakamiharo a NGC 3156 e tika ana kia tirotirohia.

Ko Sextans, te kahui whetū equatorial iti kei reira a NGC 3156 e noho ana, he hiranga o mua. I whakaingoatia ki te sextant, he taputapu whakatere waka, no mua noa atu o te rautau 18 tenei kahui whetu. I whakawhanakehia e nga tohunga a Ihirama nga sextants arorangi i nga rau tau i mua i te hanganga o nga sextants whakatere, ma te whakamahi i enei taputapu hei ine i nga koki o te rangi. Ko Ulugh Beg o te whanau Timurid i hanga he sextant nui me te radius o te 36 mita i te rautau tekau ma rima i Samarkand, Uzbekistan, e whakaatu ana i nga tono tawhito o tenei taputapu arorangi.

I roto i te arorangi o naianei, kua whakakapihia nga sextants e nga taputapu tino tika mo te tuunga whetu me nga mea tiretiera. Ahakoa tenei nekehanga, kua tino rangahaua a NGC 3156, e aro ana ki ona tautau ao, te hanganga whetu o naianei, tae atu ki te paanga o te kohao pango nui i tona pokapū, e kai ana i nga whetu huri noa.

Ko te sextant, i roto i te horopaki o nga taputapu whakatere, he taputapu nui hei whakatau i te ahopae i te waa whakatere moana me te rererangi. He rite te ahua o te hauono o te porowhita, ka whakamahia e tenei taputapu totika he karu me nga whakaata whakaata hei ine i te koki i waenga i tetahi mea tiretiera, penei i te whetu, te marama ranei, me te paerangi. Ma te mataki i te teitei o enei tinana o te rangi, ka taea e nga kaiwhakatere me nga kaiwhakatere te whakatau tika i to ratau waahi ki te whenua. He mahi nui a Sextants ki te tuhi i nga akoranga puta noa i nga tohanga nui o te moana, o te rangi ranei.

Ko te NGC 3156 he tirohanga whakamihi ki nga mea whakamiharo o te ao. Ma te whakakotahi i te hiranga o mua me nga kitenga hou, ka mau tonu tenei tupuni lenticular ki nga kaitirotiro arorangi me te whakatenatena i te torotoro haere i te ao.

Rauemi:

– Hubble Space Telescope Pikitia o te Wiki

– Hiranga Hitori o Sextans

– Ulugh Beg Observatory i Samarkand

– Astronomy Modern me NGC 3156

– Whakamaramatanga o te Sextant