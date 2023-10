Ko te Taiao Hihiri o Eta Carinae i whakaatuhia i roto i te Chandra X-ray Observatory Timelapse

By

Ko te Chandra X-ray Observatory, i whakarewahia i te tau 1999, kua homai he tirohanga whakamiharo ki te ao me ana kitenga i nga roangaru X-ray. Kei roto i ana kitenga ko te punaha whetu Eta Carinae, i puta tetahi huihuinga nui e kiia nei ko te "Pahauhau Nui" i te rau tau 19. Inaianei, kua hangaia he ataata timelapse e rua tekau tau o nga raraunga a Chandra, e whakaatu ana i te taiao hihiri e karapoti ana i nga whetu e rua o Eta Carinae.

Ko Eta Carinae, tata ki te 7,500 tau-marama mai i te whenua, e mohiotia ana mo tana tino ataahua Carina Nebula, i whakaatuhia ki tetahi o nga whakaahua tuatahi o te Webb Space Telescope. Ko te ataata timelapse i whakahiato mai i nga papa Chandra i tangohia i nga tau 1999, 2003, 2009, 2014, me 2020. E whakaatu ana i nga whetu e rua e tuku ana i nga hihi-nui-kaha, e whakaahuatia ana he rama kikorangi ki te pokapū, ko nga rohe karaka e tohu ana. nga hihi-X kanapa mai i te kapua hau nebulous e karapoti ana i nga whetu.

I tata nei, ka whakaputahia e te roopu kairangahau he rangahau i Te Astrophysical Journal, i ine tika ai ratou i te roha o te anga hihi-X e karapoti ana ia Eta Carinae me ona kapua hau nui. I tohuhia e ratou ko te anga hihi-X ngoikore ko te ngaru pupuhi mai i te Pahū Nui i te tekau tau atu i 1840. Ko tenei kitenga he maarama hou mo te hitori o Eta Carinae, e whakamarama ana i tetahi waahanga kaore i mohiotia i mua.

I te wa o te Hunga Nui, ka peia e Eta Carinae te tini rawa o nga rawa, ka puta i waenga i te 10 ki te 45 nga wa te papatipu o te Ra. I hangaia e tenei rauemi nga kapua hau porohita e kiia nei ko te Homunculus nebula. I kitea e nga kairangahau ko te anga X-ray e karapoti ana i te punaha whetu i ahu mai pea i te Pahu Nui, pera i te Homunculus nebula. Ko te ahua o te anga e tohu ana, me te Homunculus me te mowhiti kanapa o roto, i puta katoa mai i nga pahūtanga o te punaha whetu.

I kii te roopu ko te Pahu Nui e rua pea nga pahūtanga motuhake: tuatahi, ko te puhipuhi o te hau iti-kiato i tuku i nga hihi X, whai muri i te pananga o te hau mato i hanga te nebula Homunculus. I tua atu, i kii ratou ko te Hunga Nui i ahu mai i te whakakotahitanga whetu, e tohu ana ko Eta Carinae he punaha whetu takitoru i mua i te noho hei punaha rua i enei ra.

Ahakoa ko te ataata timelapse e whakaatu ana i te ahua hihiko o te ao, ka taea e nga tirohanga a muri ake nei te whakaatu atu i nga korero mo te takenga mai o te Pahū Nui. Heoi ano, ko tenei ataata he whakaaturanga tino ataahua, e whakaatu ana i te taiao whakamiharo e karapoti ana ia Eta Carinae.

