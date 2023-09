Te Kino o nga Whetu: 3D Whakaakoranga me te Oro Ka Whakakitea Nga Mea ngaro o Roto

Kua kitea e nga kaiputaiao o Te Whare Wananga o Te Taitokerau he waahi whakamohiotanga i roto i ta raatau rangahau whetu. Mo te wa tuatahi, kua whakawhanakehia e ratou nga whaihanga 3D e torotoro ana i te hiko e riipoi ana mai i te uho o te whetu nui ki tona mata o waho. Ko enei whaihanga e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo te "korakora" o nga whetu.

Ka kanapa nga whetu ehara i te mea ko te piko o te wheturangi i roto i to tatou hau engari na te ngaru o te hau i runga i o ratou mata. Heoi, ko enei ngaru kare e kitea e nga karu o naianei. Ko nga whaihanga a te roopu o te Whare Wananga o Te Taitokerau i taea e ratou ki te whakatau, mo te wa tuatahi, te kanapa o nga whetu.

I tua atu, kua hurihia e te kapa enei ngaru hei oro, kia rongo ai te hunga whakarongo ki roto o te whetu me te wheako i tona kanapa maori. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te mohio ki nga tukanga ka puta i roto i nga whetu.

Ko nga whetu katoa he rohe hurihuri, he rohe pororaru ka pupuhi nga hau ka pana te wera ki waho. He rite tonu te hurihanga i roto i nga whetu ki te mahi whakangao i te whatitiri, ka heke te hau makariri, ka mahana, ka ara ano. Ma tenei mahi ka whakaputa ngaru e atarua ana te wheturangi me te kanapa, ka puta he kanapa ngawari.

I whai te kapa ki te whakatauira i te urunga huna i roto i nga puku o nga whetu nunui. Ma te hanga i runga i nga rangahau o mua me te whakauru i nga ahupūngao e tika ana, ka matapae tika a raatau whaihanga me pehea te rereke o te kanapa o te whetū i runga i nga ngaru i hangaia.

Hei wehe i nga ngaru ka eke ki te mata me te hanga i te kanamo, i hangaia e te roopu he tātari e whakaatu ana i te peeke ngaru i roto i nga whaihanga. Ma tenei tikanga "whakatangi tangi" ka taea e ratou te ine tika me pehea te whakaputanga ngaru matua me te pa ki te kanapa o te whetu.

I tua atu, ka whakamahia e nga kairangahau ta ratou tātari ki nga ngaru i inehia e puta mai ana i te matua convective, e whakaatu tika ana i te huringa o te whetu i enei ngaru. Ka hangaia e ratou he tātari rereke mo te peera o nga ngaru i roto i tetahi whetu tuuturu. Na roto i te whakamahi i tenei tātari, i hangaia e ratou he whaihanga e whakaatu ana ka pehea te puta o nga ngaru mena ka tirohia ma te karu kaha.

Ma te kaha ake o a raatau kitenga, ka hurihia e te roopu enei whaihanga hei oro ma te whakanui ake i nga iarere o nga ngaru kia rangona ai. He rite nga oro rereke ki nga ngaru ka mahia e nga whetu rereke te rahi, kanapa ranei.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua ehara i te mea he korero hou mo nga mahi o roto o nga whetu engari ka whakatuwhera ano i nga huarahi mo nga karu atea a muri ake nei ki te mataki i nga rohe o te pokapū kei reira nga mea hanga mo te oranga.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Te Taitokerau

– Nature Astronomy