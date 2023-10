Te Whakangungu Atete mo nga Pakeke: Whakapai ake i te Kounga o te Ora me te Aukati i te Ngaronga Iwi

I a tatou e pakeke haere ana, he mea nui ki te whakarite i te oranga tinana me te hauora kia mau tonu to tatou kaha ki te mahi i nga mahi o ia ra me te kore e ngenge. Ko te noho korikori tinana i a tatou e pakeke haere ana ehara i te mea ka pai ake to tatou oranga engari ka taea ano e tatou te hanga maumahara motuhake me o tatou hoa aroha. Ko tetahi tikanga whai hua mo te pupuri i nga mahi a-tinana me te aukati i te mate o nga uaua e pa ana ki te pakeke ko te whakangungu aukati.

Ko te whakangungu aukati, e mohiotia ana ko te whakangungu kaha, ko te mahi i nga mahi e wero ana i nga uaua ki te wikitoria i te aukati. He maha nga ahua ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia o te tangata i a ia e pakeke haere ana. Ko te whakauru i nga whakangungu aukati ki roto i a maatau mahi whakangungu ka awhina i te paheketanga o te taiao o te mahi uaua me te papatipu ka puta me te pakeke, e kiia nei ko te sarcopenia. Ko te Sarcopenia e pa ana ki te nui ake o te mate o te hinga, te mate ngakau, te mate metabolic, me etahi atu take hauora.

Ko nga rangahau tata nei e kii ana ko te iti o te kaha o nga uaua he take nui ki te sarcopenia. No reira, ko te whakatinana i tetahi kaupapa whakangungu-atete e aro ana ki te whakapai ake i te kaha he mea nui ki te whawhai, ki te huri ranei i tenei paheketanga. Ko te whakangungu kaha i nga wa katoa me nga taumaha iti ki te taumaha kua kitea he whai hua ki te aukati i te sarcopenia, ka kiia he haumaru ina mahia tika. Heoi, he mea nui ki te rapu tohutohu mai i nga tohunga ngaio whai tohu, penei i nga kaiwhakangungu whaiaro, i nga tohungatanga kaha me te whakamaarama ranei, kia pai ai te ahua me te tikanga.

E ai ki te National Strength and Conditioning Association, me uru nga pakeke pakeke ki te whakangungu kaha e rua ki te toru ra ia wiki. Ko nga mahi whakangungu me whakauru i nga mahi e uru ana ki nga hononga maha mo ia roopu uaua nui, me te ono ki te 12 tukurua mo ia huinga. Me whakarite te kaha i waenga i te 50% ki te 85% o te morahi tukurua kotahi a te tangata. Ka tūtohu kia okioki mo te rua ki te toru meneti i waenga i nga huinga, ka taea te wa whakaora. Ko te whakaaro me mahi nga pakeke pakeke i tenei kaupapa kia rua ki te toru nga ra ia wiki, me te 24 ki te 48 haora i waenga i nga huihuinga.

Ko te whakatinana i tetahi kaupapa whakangungu-aatete e pai ana ki o hiahia me o whaainga ka tino whakanui ake i te kaha me te whakatairanga i nga uaua hauora me te tiaki wheua i a koe e pakeke ana. Ahakoa ko nga aratohu o runga ake nei he anga mahi, ma te korero ki tetahi tohunga ka taea he kaupapa whakakori tinana ake. Ko te whakaharatau i nga whakangungu aukati ehara i te mea ka whakapakari i nga uaua engari ka pai ake te kounga o te oranga me te oranga o te hunga pakeke.

Rauemi:

He maha nga ahuatanga o te whakangungu aukati. Ko Jamie Grill/Tetra Whakaahua ma Getty Images.

