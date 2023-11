Asteroid 2004 UU1: He Waea Kati me te Toka Mokowā Nui

He asteroid nui e tukituki ana ki te whenua, a i tenei ra ka tata ki to tatou ao. E mohiotia ana ko Asteroid 2004 UU1, kua whakaritea tenei tinana tiretiera ki te whakawhiti i te whenua i te tawhiti tata ki te 4 miriona kiromita. Ma te tere whakamiharo o te 62,739 kiromita ia haora, no te roopu Apollo o Near-Earth Asteroids tenei toka mokowhiti, he orbito kei te whakawhiti i te huarahi o Papatūānuku.

I kitea e te kaupapa Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) i te Oketopa 23, 2004, he mea whakamiharo te hitori o tenei asteroid. Ahakoa i kitea tuatahitia i te rautau 21, ka tata ki te whenua i te 9 o Mei, 1909, ka tae mai ki roto tata ki te 34 miriona kiromita o to tatou ao. Ko tenei karanga tata i mau te aro o nga kaiputaiao me nga kaitirotiro whetu, e whakaatu ana i te hiranga o te whai me te aro turuki i enei tinana tiretiera.

Ko te ine i te 620 putu te whanui, he nui ake te Asteroid 2004 UU1 i te Statue of Unity, i tenei wa ko te whakapakoko teitei rawa atu o te ao. Na te nui o tona rahi, kua whakarōpūhia hei Ahanoa Karekau he Moorearea. Ko nga mea kei roto i tenei whakarōpūtanga ko nga tinana tiretiera he nui ake i te 492 putu me te tata ki te 7.5 miriona kiromita ki te whenua.

Ko te kitenga o tenei asteroid nui e whakanui ana i te hiahia mo nga hangarau matatau me nga punaha ki te whai me te aro turuki i nga asteroids tata ki te whenua. Ko nga tari mokowhiti penei i te NASA me te ESA kua whakawhanakehia nga tikanga ki te mataki me te aukati i nga asteroids e kino ana, me te whakarite i te haumaru o to maatau ao mai i nga paanga o te ao.

FAQ:

Q: He aha te whakarōpūtanga o nga asteroids?

A: E ai ki a NASA, ka wehewehea nga asteroids ki nga momo tuatahi e toru: C-momo (wao-taonga), S-momo (kohuke silicate), me M-momo (whakarewa).

Q: Kia pehea te nui o Asteroid 2004 UU1?

A: Asteroid 2004 UU1 he 620 putu te whanui, nui ake i te Statue of Unity.

P: He riri pea a Asteroid 2004 UU1 ki te Ao?

A: Ahakoa kua whakarōpūtia a Asteroid 2004 UU1 hei Ahanoa Whakatupato Na runga i tona rahi me tona tata, karekau he morearea ki te whenua i te wa e tata mai ana.