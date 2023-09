Ka Whakarewahia e SpaceX te tereina marama tae me te Starlink Satellites

Na te whakarewanga o SpaceX i hangaia he tereina maamaa puta noa i te rangi po. Ko te whakarewatanga, i puta i te Teihana Ope Taua o Cape Canaveral i Florida, i tukuna e 22 nga peerangi Starlink ki roto i te orbit whenua iti. Ko enei amiorangi, he waahanga o te kaupapa ipurangi whanui whanui a SpaceX, kua mau i nga kaitirotiro i nga whenua maha, tae atu ki Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, me Wisconsin.

Ko nga amiorangi Starlink te kawenga mo te tuku ipurangi aunui ki nga kaiwhakamahi huri noa i te ao. Mai i to raatau whakarewanga tuatahi i te tau 2019, neke atu i te 3,000 nga amiorangi kua tukuna e SpaceX. E whai ana te kamupene ki te whakanoho i te katoa o te 7,500 amiorangi i roto i te orbit whenua iti, i whakaaetia e te Federal Communications Commission.

Ka tae ki te orbit, ka neke haere nga peerangi Starlink ki te ara tika, ka whakaata i te marama, ka kitea mai i te whenua. Heoi, he iti noa to ratau tirohanga, i te mea ka whakatauhia e ratau ake orbit. I a raatau whakawhiti, ka whiti te mekameka Starlink puta noa i te rangi i nga wa maha i te po kotahi.

Mo te hunga e hiahia ana ki te tirotiro i nga amiorangi, he maha nga rauemi ipurangi e waatea ana. Ko te paetukutuku me te tono pūkoro "Kimihia te Starlink" ka taea e nga kaiwhakamahi te whai i nga mekameka amiorangi i runga i nga taunga, i te taone ranei. Ka tukuna e Satellitemap.space he mapi-a-ao e whakaatu ana i nga waahi o nga peerangi Starlink me te whakarato i nga korero penei i nga ra whakarewatanga me nga akoranga hou. Ka taea e nga kaiwhakamahi te tohu i o raatau kaainga ki runga i te mapi hei whakatau i te wa e haere ai tetahi amiorangi ki runga.

Ko te tereina marama tata nei i hangaia e te Starlink amiorangi kua puta he tirohanga whakahihiri me te rerekee mo nga kaitirotiro puta noa i nga whenua maha. I te mea kei te whakarewa tonu a SpaceX i etahi atu amiorangi, ka kite pea te rangi o te po i nga whakaaturanga tino maamaa a muri ake nei.

Rauemi:

– “Starlink amiorangi tereina — Me pehea te kite me te whai” – Mokowhiti

- "Ko nga rererangi nui o te uira 50x te kaha ake i nga raka auau ka pupuhi whakarunga mai i te Hurricane Franklin - Puerto Rico" - NatureWorldNews.com