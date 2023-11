Te Roopu Starlink a SpaceX 6-26 Mihana: Whakahoutanga Whakawhitiwhiti Ipurangi

Kua whakaritea a SpaceX ki te whakarewa i tana kaupapa Starlink Group 6-26, me te tuku 23 Starlink v2 Mini amiorangi i runga i te roketi Falcon 9. Ko tenei whakarewanga e tino tumanakohia ana ka tu ki Space Launch Complex 40 (SLC-40), kei te Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Ma tenei misioni, ko te hiahia a SpaceX ki te whakawhanui ake i tana kahui wheturangi korero ipurangi ki te ao, e kiia nei ko Starlink.

I hoahoatia te kahui whetu Starlink ki te whakarato ratonga ipurangi tere me te pono ki nga waahi e kore nei e uru atu ki nga whatunga whenua. Ma te tuku i enei amiorangi ki te orbit whenua iti (LEO), ka taea e SpaceX te wikitoria i nga herenga o nga hanganga ipurangi tuku iho, penei i te kore pono me te utu nui. I te tata ki te 5,034 amiorangi kua noho i te orbit i muri i tenei whakarewatanga, kei te huarahi a Starlink ki te tuku korero tata-ao.

Engari he aha te wehewehe i nga peerangi Starlink? Tata ki te 2 kg te taumaha o ia peerangi Starlink v307 Mini, he hoahoa papahoa papatahi. Ma tenei hoahoa auaha ka taea e SpaceX te whakanui ake i te kaha o te utu, kia eke ki te 60 amiorangi ia whakarewatanga. He mea hanga ki te hangarau korero matatau, tae atu ki nga antenna raupapatanga me nga punaha whakawhitiwhiti taiaho-a-waenganui, ka taea e enei amiorangi te hononga whanui-nui, iti-tere.

I tua atu, ka whakauruhia e nga amiorangi Starlink nga punaha aukati tukinga motuhake, ma te whakamahi i te putunga putunga putunga a te Tari Tiaki o Amerika ki te whakatere haumaru i te waahi. Kua rite rawa ki a ratou ki te Hall-effect krypton-powered katote thrusters mo te pupuri i te tuunga orbital, orbit whakaara me te whakaheke, me te whakaheke i te mutunga o to raatau oranga.

Kaore a Starlink e tu ki te v2 Mini amiorangi. He mahere a SpaceX mo nga peerangi v2 tino matatau ake, ka whakarewahia i runga i te waka whakarewatanga a Starship. Ko enei amiorangi nui ake ka nui ake te bandwidth, teitei ake te tere, me te pai ake o te mahi. Ehara i te mea ka huri noa i te hononga ipurangi engari ka mahi ano hei pourewa pukoro, e whakarato ana i te ao mo nga kaiwhakamahi waea pūkoro.

Na tana kaupapa whakahirahira a Starlink, e whai ana a SpaceX ki te whakaputa hua a-tau mo te $30-50 piriona, he mea tino nui ki te whakawhiwhi moni ki nga mahi a meake nei, tae atu ki te whanaketanga o te Starship me te whakaturanga o Mars Base Alpha. I te wa e tipu haere tonu ana a Starlink, e tika ana kia huri te huarahi ki te hono me te whakawhitiwhiti korero, ka uru mai he waa hou mo te uru ipurangi mo te katoa.

FAQs

He aha te kaupapa o te kaupapa Starlink Group 6-26 a SpaceX?

Ko te whainga matua o tenei misioni ko te tuku 23 Starlink v2 Mini amiorangi ki roto i te orbit whenua-iti, ki te whakawhänui i te kahui whetu whakawhitiwhitinga ipurangi a SpaceX.

Me pehea e hoatu ai e Starlink te uru ipurangi ki nga waahi iti te hononga?

Ko te kahui whetu orbit whenua-iti a Starlink ka taea te tuku ratonga ipurangi tere me te iti-roa ki nga rohe kaore e pono, e kore e waatea, e utu nui ranei nga whatunga tuku iho.

He aha te mea motuhake a Starlink amiorangi?

Ko te Starlink v2 Mini amiorangi e whakaatu ana i te hoahoa kiato, papatahi-papa e taea ai e SpaceX te whakarewa i te maha o nga amiorangi i roto i te misioni kotahi. Kei a raatau nga hangarau korero matatau, nga punaha aukati tukinga motuhake, me nga kaitao katote-a-krypton.

He aha nga mahere a meake nei mo Starlink?

Kei te whakawhanake a SpaceX i nga amiorangi v2 nui ake ka whakarewahia i runga i te waka whakarewatanga a Starship. Ko enei amiorangi ka nui ake te bandwidth, te piki haere o te tere, me te pai ake o nga mahi, me te mahi ano hei pourewa pukoro mo te kapi waea pūkoro o te ao.