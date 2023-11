Te Ra Whakarewa Hou mo te Mihana CST-100 Starliner a Boeing i Whakaatuhia

I roto i te whakahou whakaihiihi mai i te NASA, ko te whakarewanga tuatahi o te waka CST-100 Starliner a Boeing ka tu i te Paenga-whawha, e ai ki a Phil McAlister, te kaiwhakahaere o te wehenga mokowhiti arumoni a NASA. Ko te Miihana Whakamatau Rererangi (CFT), i whakaritea tuatahi mo 2022, i whakaroa ki te whakatau i nga take hangarau. Heoi, kei te haere tonu nga whakaritenga mo te misioni, a ki te pai nga mea katoa, hei te 14 o Paenga-whawha ka puta te whakarewatanga.

He mea nui te kaupapa CFT i te mea ehara i te mea ko te rere tuatahi mo te waka mokowhiti a Starliner engari ko te wa tuatahi ka u mai tetahi kaihopu o Amerika ki uta, kaua e pakaru ki te moana. Hei taapiri, koinei te whakarewanga tuatahi o nga kaihopu mai i Cape Canaveral mai i te misioni Apollo 7 i te tau 1968.

I whakapau kaha a NASA me Boeing ki te whakatika i nga raru hangarau i kitea i te wa e whakarite ana mo te kaupapa CFT. Ko tetahi take ko te tango i te riipene muramura mai i nga waea waea i roto i te kapene Starliner. E ai ki a Dave McCann, te tohunga miihini matua a Boeing mo te kaupapa Starliner, neke atu i te 1,300 mita te roa o te riipene kua tangohia, kua whakakapia ki nga momo momo kore-ka-ka-ka-ka. I whakapau kaha nga kapa ki te whakarite i te haumaru o te waka.

Ko tetahi atu waahanga nui o te misioni ko te hoahoa hou o nga hononga ngawari i roto i nga parachute o te waka mokowhiti hei whakanui ake i to raatau haumaru. Kua whakaritea he whakamatautau whakaheke mo te marama o Hanuere hei arotake i te mahi o nga hononga kua hoahoatia ano. Ko te otinga angitu o tenei whakamatautau he mea nui ki te pupuri i te raarangi whakarewanga mo te 14 o Paenga-whawha.

Kia pai te rere o te misioni CFT, ka whakaurua te Starliner ki roto i te waka mo nga miihana hurihuri a nga kaihopu o te International Space Station (ISS). Ka rereke tenei ki te SpaceX's Crew Dragon, ka whai waahi ki nga misioni auau ki te ISS.

