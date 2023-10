Tohutohu Tirotiro Whetu mo nga Marama Matao: Nga Tohunga Tohunga

Ko te titiro ake ki te rangi o te po kua mau te tangata puta noa i te hitori. He rereke nga tikanga me nga whakamahinga o nga whetu me nga aorangi mo nga ahurea huri noa i te ao, mai i te arahi whakatere ki nga korero pakiwaitara whakahihiko. I a tatou e tata ana ki nga marama makariri ake, ka homai e te Trinity Space Society nga tirohanga mo nga mea hei tirotiro mo te matakitaki whetu.

Ko nga kahui whetu he mea tino nui i te rangi o te po. I Ireland, ka kitea te Pea Nui (Ursa Major) me te Little Dipper (Ursa Minor) puta noa i te tau, me nga kahui whetu pera i a Cassiopeia. Ko etahi atu kahui whetu i te marama o Oketopa ko Pegasus, Andromeda, Taurus, me Orion. Mo te hunga kaore i te mohio ki te tautuhi i nga kahui whetu, ma te whakamahi i te taupānga tirotiro whetu penei i te "Constellarium" ka tino whai hua.

He rereke ki nga whakapono rongonui, kaore koe e hiahia ki nga taputapu whanui hei matakitaki i nga whetu. Ko nga kahui whetu katoa ka kitea ma te kanohi tahanga, tae noa ki nga taone nui pera i Dublin. Heoi, ko te kimi i tetahi waahi pouri ka whakanui i te tirohanga. Ka haere te takurua, ka marama ake te hau, ka ngawari ake te titiro whetu. He mea nui kia mau tonu te titiro ki nga ahuatanga o te huarere kia pai ai te whakamahere i o waahi tirohanga whetu.

I tua atu i nga whetu, ka whakaratohia ano hoki e nga aorangi nga whakaaturanga whakamiharo o te rangi. Ko Jupiter, ko tetahi o nga mea tino kanapa o te rangi po, he pai ki te titiro atu. He rite te kanapa o te marama ki te marama. Ka kitea ano a Mercury me Venus i te ata ata, i mua tonu o te whitinga o te ra.

Mo nga huihuinga o te marama, ko te marama rourou iti noa iho te marama hei te 28 o Oketopa. Ka puta te rourou mai i te 7 i te ahiahi ki te 11 i te ahiahi, ko te tihi hei te 9 i te ahiahi. I tua atu, ka puta he ua meteor e tata ana ki Betelgeuse i runga i te pakihiwi o Orion mai i te 2 o Oketopa ki te 7 o Whiringa-a-rangi, ka eke ki runga i te 21-22 o Oketopa.

Ka tae mai ki nga waahi matakitaki whetu e tata ana ki Dublin, ka tino taunakihia te Phoenix Park me Malahide. Ko te haere ki waho o te taone ka taea te pouri ake o te rangi, te whakanui ake i te tirohanga whetu.

He mea whakamiharo, ka taea te kite i te International Space Station (ISS) e haere ana i te po. He tino kanapa te ISS me te haere tata ki ia 40 meneti. Ka taea e nga paetukutuku penei i te spotthestation.nasa.gov te whakarato i nga waa whakawhiti i runga i to waahi.

Ka mutu, ka puta ake he patai noa mehemea ka taea e te titiro wheturangi te kite i nga mea o mua. I roto i nga kupu ngawari, ko te marama mai i nga whetu ka haere i runga i te tere o te marama, ko te tikanga he wa roa kia tae atu ki a tatou. I roto i tenei tikanga, ko te titiro ki nga whetu he rite ki te titiro ki nga wa o mua. Heoi, e ai ki te ariā o Einstein mo te relativity, ka iti haere te kaupapa o mua me o naianei i te mea kaore he mea ka tere ake i te marama.

Na, he aha e kore ai e tango i tetahi hoa ka haere ki to waahi matakitaki whetu tino pai? Ko te rangi o te po he huarahi whakapoipoi mo te tangata e matakitaki ana. Tirohia nga mea whakamiharo o te ao ka ruku koe i roto i te wheako mutunga kore.

Rauemi:

– Trinity Space Society, Uiuitanga me Brendan Watters me Dominik Kuczynski