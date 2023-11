Nga huarahi hou ki te mataki i a Venus, Jupiter, Saturn, me nga Leonid Meteors i tenei Marama

By

I te taenga mai o Whiringa-a-rangi, kei te whai waahi nga kaititiro whetu i te mea ka kite ratou i te ataahua o Venus, Jupiter, Saturn, me te uanga meteoro Leonid. Ko NASA, te umanga mokowhiti rongonui, kua tohatoha i nga whakaaro nui mo nga wa pai ki te hopu i enei whakaaturanga tiretiera.

Hei te ata o te 9 o Noema, i mua i te whitinga o te ra, ka kitea he marama kei raro tonu i Venus. Ka tino miharo tenei tirohanga whakamiharo ki te hunga katoa e kite ana. I muri mai i te marama, i te Noema 20, ka whakaatu mai a Saturn i a ia ano. Ma te titiro whaka te tonga, ka kitea te aorangi i runga ake i te hauwha marama. Ko Fomalhaut me Altair, nga whetu kanapa ora, ka haere tahi i tenei tirohanga whakamiharo.

Ko te haere whakamua, hei te 24 o Noema, ka whakaatu te marama tata ki te marama i tona tata whakamiharo ki a Jupiter i muri i te ra. I te mutunga o te marama, ka piki a Venus i te rangi ata i te taha o te whetu Spica kanapa. Ko enei mahi tahi tiretiera e oati ana he tirohanga whakamataku mo te hunga kaingākau ki te rangi.

Engari ehara i te mea ko tera anake. Ko Whiringa-a-rangi hoki te wa tuatahi mo te ua Leonid meteor a tau, i ahu mai i te kometa Tempel-Tuttle. E ai ki a NASA, ka piki te ua i te po i te 17 o Whiringa-a-rangi, me te nuinga o nga meteor ka kitea mai i waenganui po tae noa ki te ata o te ra. Hei whakapai ake i to wheako tirohanga, ka tohutohu a NASA ki te kowhiri i tetahi waahi haumaru, pouri ke atu i nga rama kanapa. Takoto noa ka titiro tika atu ki te rangi o te po.

Pātai Auau (FAQ):

Q: Kei hea ahau e kite ai i te ua Leonid meteor?

A: Ko te ua Leonid meteor ka taea te mataki mai i nga waahi katoa o te ao, i te mea ka marama te rangi, engari i Antarctica.

Q: E hia nga whetu pupuhi ka taea e au te kite i ia haora i te wa o te ua Leonid meteor?

A: I te toharite, ka taea e nga kaitirotiro whetu ki te 15 nga whetu pupuhi i ia haora i te wa o te ua Leonid meteor.

Q: Ka taea te mataki i nga meteoro Leonid me te kanohi tahanga?

A: Ae, ko nga Leonid meteors ka kitea e te kanohi tahanga.

Q: He aha i tapaina ai te ua meteoro ko Leonids?

A: Kua whakaingoatia nga Leonids ki te kahui whetu Leo, na te mea i ahu mai i tera waahi o te rangi.

Ko te tirohanga whakamihiharo o te Leonid meteors, i puta mai i te tutakitanga o te whenua ki nga otaota hukapapa iti mai i te komete Tempel-Tuttle, he whakaaturanga whakamiharo. Ka wera nga meteors i mua i te taenga ki te mata o te whenua, ka mahue mai he hau wera e kiia nei he whetu pupuhi. E mohiotia ana mo o ratou rahi kanapa, ko te Leonid meteor shower te taitara mo nga meteors tino tere e mohiotia ana, e tere ana i te waahi i te tere whakamiharo o te 44 maero ia hekona.

I tenei marama, hopukia te whai waahi ki te kite i te nui o te rangi o te po i te mea ko Venus, Jupiter, Saturn, me nga Leonid meteors e whakarato ana i te tirohanga tiretiera kaore i rite ki era atu.

