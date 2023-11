Nga Whetu o te Moana: He rereke te tipu o te Mahere Tinana ki ta matou i whakaaro ai

Ko nga rangahau hou e kii ana ko te tinana o te whetu o te moana, e kiia ana ko te wheturangi, he rite tonu te ahua ki te mahunga, kaua ki nga waahanga tinana rereke penei i te katua, i te hiku ranei. Ko te mahere tinana hangarite e rima nga waahanga motuhake o nga echinoderms, kei roto ko nga whetu o te moana, nga hiu moana, me nga taara onepu, kua pohehe nga kaiputaiao mo te wa roa. Kaore i rite ki o ratau tipuna rua kua whakaatahia te taha maui me te taha matau, ko nga echinoderms ko o ratau tinana kua whakaritea kia rima nga waahanga rite.

I whakahaerehia e nga Kairangataiao mai i te Whare Wananga o Southampton me te Whare Wananga o Stanford he rangahau e whakataurite ana i nga raraunga koiora o te whetu moana me etahi atu kararehe mai i te roopu deuterostome, kei roto ko nga echinoderms me nga kararehe rua. I kitea e ratou ko nga ira e pa ana ki te whakawhanaketanga o te mahunga i puta puta noa i nga whetu o te moana, engari ko te nuinga o nga ira e tohu ana mo te rama me te hiku te nuinga karekau.

Ko enei kitenga e tohu ana ko nga whetu o te moana me etahi atu echinoderms i whanake i to raatau mahere tinana motuhake na te ngaro o te rohe o nga tipuna rua. Ma tenei ka taea e ratou te neke me te whangai i nga huarahi rereke i nga kararehe hangarite rua. Ka whakawerohia e te rangahau nga whakaaro o mua mo te whanaketanga o nga echinoderms me te whakaatu i te uaua o te mahere tinana.

Ko te korero a Takuta Jeff Thompson, te kaituhi o te rangahau, "Ko ta maatau rangahau e kii ana ko te mahere tinana echinoderm i tipu ake i roto i te huarahi uaua atu i nga whakaaro o mua, a he maha tonu nga mea hei ako mo enei mea whakamiharo." Ko tenei maaramatanga hou mo te echinoderms e whakamarama ana i o raatau hitori o te kukuwhatanga me te whakaara ano i etahi atu patai mo nga whakarereketanga rereke o nga rauropi.

FAQ:

He aha nga echinoderms?

Ko nga Echinoderms he roopu kararehe kei roto ko nga whetu o te moana (whetu whetu), nga hiu moana, me nga taara onepu. He mahere tinana hangarite ahurei e rima nga wahanga. He aha te rerekeetanga o nga echinoderms i o ratau tipuna rua?

Kaore i rite ki nga kararehe takirua, karekau he whakaata i te taha maui me te taha matau. E rima nga wahanga rite tonu o ratou tinana. He aha ta te rangahau i whakaatu mo nga whetu o te moana?

I kitea e te rangahau he rite te ahua o nga whetu o te moana ki te upoko nui atu i nga waahanga tinana rereke penei i te katua me te hiku. I pehea te tipu o te echinoderms i to raatau mahere tinana?

Ko nga rangahau e kii ana i whanake te echinoderms i to raatau mahere tinana na te ngaro o te rohe o o ratau tipuna rua. He aha nga hua o tenei rangahau?

Ko nga kitenga ka wero i nga whakapae o mua mo te whanaketanga o nga echinoderms me te whakaatu i te uaua o te mahere tinana.