Kawea mai te miharo o te Cosmos ki nga tamariki o Kenya

Ko te kaitirotiro whetu Kenyan a Susan Murabana kei runga i te misioni ki te whakaatu ki nga tamariki o nga hapori taiwhenua ko te putaiao mo te katoa. I te taha o tana hoa rangatira, te kaitango whakaahua a Daniel Chu Owen, ka haere a Murabana ki enei hapori me te karu me te aorangi kaitao, e ako ana i nga tamariki 300 mo nga whetu me nga aorangi. Ka utua tenei kaupapa mai i nga hua haerenga e tautoko ana i te Travelling Telescope, he hinonga hapori na Murabana i whakatu hei whakaako me te whakahihiko i nga taiohi mo te aorangi me te putaiao.

Ko te kore o te urunga ki nga karu me nga aorangi he wero kei mua i te tini o nga tamariki i Kenya. Ko te tumanako a Murabana ma enei wheako ka whanui ake o ratou tirohanga me te whakawhanui i o raatau tirohanga ki te ao. Ma te whakamohio i nga tamariki ki nga mea whakamiharo o te ao, e whai ana ia ki te whakahihiko me te whakakorikori i o raatau hiahia mo te ao me nga waahi kei tua atu o Kenya.

Puna: Te Kaitiaki

Te Whakatau i nga Reiti Mate Whanau ma te Tautoko Whanau

Ko te Whare Wananga o Huston-Tillotson, he whare wananga Pango o mua i Austin, Texas, kua whakarewahia te kaupapa Boldly BLUE ki te tarai i te nui o te mate o te whaea i roto i te kawanatanga, otira ki nga wahine Pango. Ko te whainga o te kaupapa ki te whakangungu i nga doula, nga kaiwhakawhanau, me nga kaitohutohu lactation ki te whakarato i te tino tautoko i te wa e whanau ana.

Ma te whakanui ake i te rereketanga me te waatea o nga tohunga whanau i Central Texas, ko te tumanako o te whare wananga kia pai ake te uru atu ki nga tikanga me te tiaki tonu mo te whanau whanau. I te tuatahi ka aro te kaupapa ki te whakangungu i nga doula, me nga mahere ki te whakawhānui atu ki nga kaitohutohu lactation me nga kaiwhakawhanau i te tau e whai ake nei. Ko te whakarato i enei ratonga kaore he utu ka awhina i te maha o nga tangata ka uru ki te tautoko e hiahiatia ana i te wa e hapu ana me te whanau.

Puna: KUT

Te Huri i nga Pikohiko Mate hei Rauemi Tauwhiro

Ko te hangarua i nga pākahiko kua mate ka mau pea te matua ki te hanga pākahiko tauwhiro mo te whakawhiti hiko ma. Ko nga ture i Uropi kei te akiaki kia piki ake te tukurua o te pākahiko, ka taea te whakaiti i te paanga o te taiao o te hanga pākahiko ma te whakaiti i te hiahia mo te maina nui me te whakaiti i te ururua.

I mua, he iti, he wero hoki te hangarua o te pākahiko lithium-ion. Heoi, ko nga ture hou i Uropi te whakahau ki te kohikohi me te hangarua o nga pākahiko lithium-ion mai i nga waka hiko, e-pahikara, me nga punaha rokiroki hiko. Kei roto hoki i nga ture nga whaainga whakaora whakarewa. Ko enei ture e kiia ana he huarahi ki te hanga i te katinga o nga rawa tino nui.

Ma te hangarua i nga konganuku penei i te lithium, cobalt, me te nickel mai i nga pākahiko kua mate, ka kaha ake te hanga o nga pākahiko hou me te pai ki te taiao.

Puna: Grist