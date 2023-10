Te Whakakitenga i nga Maamaatanga o te Whakahekenga Pūmua Pūkoro: He Waahi ki te Novel Therapeutics

Kua kitea e nga Kairangataiao mai i te Whare Wananga o Stanford tetahi kitenga whenua i roto i te mara o te whakahekenga pūmua pūtau, e whakamarama ana i tetahi tukanga kua roa kua karo i te maaramatanga. Ko tenei matauranga hou e mau ana i te kaha nui mo te whakawhanaketanga o nga rongoa e aro ana ki nga mate e pa ana ki te tau, nga mate autoimmune, nga mate pukupuku-atete ki te maimoatanga, me nga mate rokiroki lysosomal.

Ko nga pūmua, ko nga mahi o te mahi pūkoro, he whai hua me te mahi kino i roto i te tinana o te tangata. Ahakoa e whai waahi ana ratou ki te keri me te whakatikatika i nga uaua, ka taea ano e ratou te whai waahi ki te tipu o nga pukupuku, te mate a Alzheimer, me nga raruraru o te ngakau. I nga wa o mua, i hangaia nga raau taero ki te aukati i nga pūmua ma te aukati i o raatau waahi hohe, engari ko tenei huarahi he iti noa ki nga pūmua e taunekeneke ana ki nga pūtau. I puta mai he tikanga matatau ake e kiia nei ko te proteolysis targeting chimeras (PROTACs), ka taea te paheketanga o nga pūmua intracellular raruraru i roto i nga lysosomes, te pūmua o te pūtau "whakapapa rakau."

Heoi ano, ko nga PROTAC anake e whai ana i nga pūmua kei roto i te pūtau, ka waiho he waahanga nui o nga whaainga rongoa. Ina tata nei, i whakauruhia e nga kairangahau o Stanford nga lysosome targeting chimeras (LYTACs) ki te whakatika i tenei herenga, e taea ai te tautuhi me te tohu o nga pūmua taapiri mo te whakaheke. Ahakoa i whakatuwherahia e tenei pakaruhanga nga huarahi hou mo te rapu raau taero me te rongoa, kare tonu nga tikanga o raro i te maarama, i aukati i te arotautanga me te matapae i te kaha o te LYTAC.

I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Putaiao, ka whakamahia e nga kaiputaiao he mata CRISPR ira ki te tirotiro i nga ahuatanga pūtau e uru ana ki te whakahekenga pūmua a LYTAC. I kitea e a raatau rangahau he hononga i waenga i nga taumata o te neddylated cullin 3 (CUL3) - he pūmua e pa ana ki te pakaru o te pūmua pūtau - me te whai huatanga o nga LYTAC. Ko nga taumata teitei ake o te CUL3 neddylated e hono ana ki te kaha ake o te LYTAC. Ko te mea whakamiharo, ko tenei kitenga e kii ana ko te kitenga i te noho mai o te CUL3 neddylated ka taea te mahi hei whakamatautau matapae mo te urupare a te manawanui ki te rongoa LYTAC.

I tua atu, i tautuhia e nga kairangahau he tutukitanga waewae mo nga LYTAC - nga pūmua e mau ana i te mannose 6-phosphates (M6Ps). Ko enei pūmua, kua whakaritea mo nga lysosomes, ka noho ki nga kaiwhakawhiwhi i runga i te mata o te pūtau, e kore e herea te LYTAC. Na roto i te aukati i te koiora M6P, ka kitea e nga kairangahau te piki haere o nga kaiwhakawhiwhi kore noho, ka whai waahi mo nga LYTAC ki te hopu i enei kaiwhakawhiwhi me te whakahaere i te whakahekenga pūmua.

Ko enei ahunga whakamua kaore i te whakanui noa i te kaha o nga rongoa-a-LYTAC engari he oati ano mo te whakatika i nga mate ngoikore o te lysosome, nga ahuatanga ira e tohuhia ana e te ngoikore, te ngoikore ranei o te lysosomal enzymes. Ma te whakapai ake i te tukunga o nga enzyme whakakapi ki nga lysosomes, ko te maarama ki nga tikanga LYTAC ka whai hua ake nga maimoatanga mo enei mate whakararuraru.

Hei whakamutunga, na te hohonutanga o te tirotiro i nga miihini pūkoro e pa ana ki te whakahekenga o te pūmua kua whaaia he huarahi hou mo te whanaketanga tarukino me te rongoa. Ma tenei matauranga, ka taea e nga kairangahau te arotau i nga LYTAC, ka whakatata atu tatou ki te whawhai ki nga tini mate kua roa nei e mau ana i nga wero nui i roto i te mara rongoa.

FAQs

He aha nga lysosomes? Ko nga Lysosomes he okana pukoro te kawenga mo te whakaheke me te hangarua i nga momo ngota, tae atu ki nga pūmua, nga ngako, me nga warowaiha. Ka mahi ratou hei punaha tuku para o te pūtau. He aha nga raruraru rokiroki lysosomal? Ko nga mate rokiroki lysosomal he momo ira onge e tohuhia ana e nga ngoikoretanga, nga mahi kino ranei o nga whaakini lysosomal. Ma tenei ka kohia nga matū paitini i roto i nga pūtau, ka pa te kino o te kiko me te okana. Me pehea te mahi rongoa LYTAC? Ko nga LYTAC he ngota ngota i hangaia hei herea ki nga kaiutuutu motuhake i runga i te mata o te pūtau, e tohu ana i nga pūmua mo te whakaheke i roto i nga lysosomes. Ma tenei huarahi ka taea te whakaheke i nga pūmua extracellular. He aha te neddylated CUL3? Ko te Neddylated CUL3 e tohu ana ki te ahua whakarerekē o te cullin 3, he pūmua e whai wāhi nui ana ki te tohu i nga pūmua pūtau mo te whakaheke. Ko te taumata o te CUL3 neddylated e hono ana ki te whai hua o nga LYTAC. He aha te paanga o enei kitenga ki nga rongoa? Ko nga kitenga i kitea e nga kaiputaiao o Stanford e whakarato ana i nga whakaaro nui mo te whakawhanaketanga o nga rongoa a-LYTAC whai hua ake. Hei taapiri, ko te maarama ki nga tikanga e pa ana ki te whakahekenga pūmua ka awhina i te maimoatanga o nga mate ngoikore o te lysosome.