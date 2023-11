Ka Kitea e NASA te Ringa Tipua Ririhi i te Mokowhiti: He Matakitenga Iwi

I roto i te whakakitenga i te wa o Halloween, kua hurahia e NASA tetahi tirohanga a-ao - nga toenga wairua o te supernova i te ahua o te ringaringa. Ko te ahua whakamataku, i mauhia e te karu a Chandra X-Ray me te Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), e whakaatu ana i te nebula te ahua o te ringa koiwi, e werohia ana nga matūriki ki te waahi. Ko tenei ahuatanga ethereal e pupuri ana i nga mea ngaro o te ahua o nga pulsars, e huri ana i nga whetu neutron me nga papa autō nui, te hanga i o raatau taiao.

Tata ki te 1,500 tau ki muri, ka pau te wahie karihi e tetahi whetu nui o to tatou Milky Way, ka pupuhi ki runga ki a ia ano ki te hanga i tetahi mea kiko e kiia nei he whetu neutron. Ko enei toenga tino kiato he kaha te kaha o te kaha ki te kukume matū me te antimatter ki o ratou pou, ka whakaputa i nga rererangi kaha me te hau kaha. Ma tenei mahi hihiri ka whanau mai nga nebula hau pulsar, nga hanganga tiretiera nanakia i whakahihiko i te kitenga.

Na roto i te whakakotahi i nga raraunga mai i nga karu a Chandra me te IXPE, kua whiwhi nga kaiputaiao i nga mohiotanga o mua mo te hanganga o enei nebula me te mahi a nga papa autō ki te hanga i o raatau ahua. Ko Roger Romani o te Whare Wananga o Stanford, te kairangahau matua, e whakamarama ana ko nga matūriki whai utu e tuku ana i nga hihi-X ka hikoi i runga i nga raina papa autō, e tohu ana i te hanga o te nebula pera i nga koiwi koiwi e whakatau ana i te ahua o te ringa tangata.

Ko te wa whakamiharo a NASA ki te whakaatu i tenei tirohanga tipua i te wa o Halloween ka taapiri atu i te taumata o te hianga o te tuara. Ka toro atu te ringa o te ao mai i te hohonutanga o te waahi, hei whakamaumaharatanga whakamihi mo te ahua ngaro me te whakamataku o to tatou ao.

FAQ:

P: He aha te nebula hau pulsar?

A: Ko te nebula hau pulsar he hanganga tiretiera i hangaia e nga jet o te matū me te antimatter e tukuna ana e nga whetu neutron hurihuri, e mohiotia ana ko pulsars.

Q: He aha i kitea e NASA?

A: I kitea e NASA te ahua o te nebula hau pulsar e rite ana ki te ringaringa angaahi i te waahi, ma te whakamahi i nga raraunga mai i te telescope Chandra X-Ray me te IXPE.

P: He pehea te hanga a nga papa autō i te nebula hau pulsar?

A: Ko nga matūriki whai utu e whakaputa ana i nga hihi-X i roto i te nebula ka haere i runga i nga raina papa autō, ka whakatau i te ahua o te nebula.

Q: I te wa i puta ai te supernova me te hanganga o muri mai o te pulsar?

A: Ko te supernova me te hanganga o te pulsar i puta tata ki te 1,500 tau ki muri.

Q: He aha te take i tukuna ai e NASA tenei kitenga huri noa i te Halloween?

A: I tukuna e NASA tenei kitenga huri noa i te Halloween mo te taapiri kaupapa, i te mea he rite te ahua wairua ki nga wheua o te ringa anga.