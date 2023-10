He Tirohanga Mihio ki roto i te Huringa Huringa o Hupita

Ko tetahi whakaahua i hopukina e te rangahau a Juno Mission kua kitea he tirohanga rerekee: he kanohi whakapouri e piri ana i roto i te rangi ngangau o Jupiter. He rite ki te peita a Pablo Picasso whiri, i puta mai tenei hanganga whakamataku i te 7 o Hepetema, i te wa tika mo Halloween. Ko nga kaiputaiao, na Vladimir Tarasov, i arahi i te whakaahua mai i te taputapu Juno Cam i runga i te tirotiro, e whakaatu ana i te tirohanga whakahihiri ki te hohonutanga ngaro o te Rapa hau.

Ko te rangahau a Juno Mission te puna matauranga mo Jupiter mai i tana whakarewanga mai i te whenua i te tau 2011. Whai muri i tana haerenga mo te rima tau, ka uru atu ki te orbit o te ao nui i te tau 2016, ka ata tuhi i ona ahuatanga whakamiharo mai i tera wa.

Kei te rohe o Jet N7 e tata ana ki te pou-tokerau o te aorangi, ko te kanohi kei te waahi rongonui mo ona tupuhi tutu, ina koa nga huripari polar. Ka taea e enei awha te nui o te rahi, me te diameter o te roa ki te 3,000 kiromita me te hau e 680 kiromita ia haora. Ko te hau o Jupiter he maha nga papa o te hauwai me te helium, me nga kapua hurihuri o nga tioata haukini. Ko te nanakia o enei awha, ka honoa ki nga rerenga rere kaha, he maha nga wa ka whakairohia nga kapua haukini ki roto i nga hanganga me nga tauira rerekee.

Ko te whakamarama a NASA ko te tuunga rautaki o te tirotiro i runga i te raina e wehe ana i te ra me te pouri ka whai waahi motuhake mo te ako i nga uaua o te mata o Jupiter. Ko tenei koki o te ra, i ahu mai i te tawhiti o te 587 miriona kiromita, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whai matauranga nui. Heoi ano, i etahi wa ka puta ake he pohehe whakahihiri, penei i te ahua o te kanohi kanohi ohorere i kitea i tera marama.

Ko ta matou e kite ai he kanohi, he ahua mohio ranei i roto i nga tauira matapōkere he ahuatanga hinengaro e kiia nei ko pareidolia. Mai i te kitenga kanohi i roto i te tunu tunu tae noa ki te tautuhi i nga hanganga kapua he ahua taunga, he ahua whakamiharo to tatou hinengaro ki te mohio ki nga mea tauhou. I roto i tenei take, ko te ahua o te ahua o te ahua o te ahua o te halloween i runga i te taha o waho e whakamamaetia ana o Jupiter ka mura te whakaaro me te whakamahara mai i nga mea whakamiharo mutunga kore o te ao.

I nga wa katoa o te hitori, kua puta mai nga whakaahua pohehe mai i te hohonutanga o te waahi. Kua hurahia e Nebulae nga pūrerehua, nga karu, tae atu ki nga hoiho, ko etahi atu aorangi pera i a Mars kua whakaatu ano i nga hanganga kanohi whakahihiri. Ko enei tirohanga poto ki nga mahi toi tiretiera e mau tonu ana, e whakahihiri ana i to tatou ngakau nui ki nga mea ngaro nui o te ao.

FAQ:

Q: He aha te Mihana Juno?

A: Ko te Mihana Juno he tirotiro mokowhiti i whakarewahia e NASA i te tau 2011 ki te ako i te aorangi Jupiter.

Q: He aha te pareidolia?

A: Ko te Pareidolia he ahuatanga hinengaro e kite ai o tatou roro i nga tauira me nga ahua mohio, penei i nga kanohi, i roto i nga whakaoho ohorere, rangirua ranei.

P: E hia te tawhiti o te Mihana a Juno mai i a Jupiter?

A: Ko te Mihana Juno he 587 miriona kiromita te tawhiti atu i a Jupiter.

P: He aha nga tupuhi i runga i a Jupiter?

A: Ko nga awha i runga i a Jupiter, otira ko nga awhiowhio polar, na te kaha o nga rerenga rererangi o te ao me te koretake o te hau.

P: He rite nga hanganga ka kitea ki etahi atu tinana tiretiera?

A: Ae, kua kitea he ahua rite ki nga momo tiretiera, tae atu ki nga nebulae me te mata o Mars.