Ngā Pūtau Paa: Te Whakakore i te Ahupūngao me te Wewete i nga Hua Hou

Kua roa te pohehe o nga kaiputaiao me o raatau kaha ki te takahi i nga ture o te ahupūngao. E ai ki te ture motini tuatoru a Newton, me kore e taea ta ratou tikanga kauhoe ki te hua manu. Ko tenei ture rongonui e kii ana mo ia mahi, he rite tonu te tauhohenga. Mēnā mō ngā pūtau parāoa, ko te tikanga me hoki mai te wai e haere ana, ka mutu te neke.

Heoi, he rangahau hou i whakahaerehia e Kenta Ishimoto, he kaiputaiao pangarau mai i te Whare Wananga o Kyoto i Hapani, kua whakamarama i tenei ahuatanga whakamiharo. I whakaputaina i roto i te PRX Life i te Oketopa 11, ka uru te rangahau ki te ao o nga taunekeneke kore-tauutuutu kia mohio ai me pehea te kaha o nga pūtau parāoa ki te aukati i nga kaha e mahi ana ki a raatau.

Ko nga kitenga e whakaatu ana he mana motuhake to nga pūtau parāoa ki te karo i nga ture o te taurite. Ma te whakamahi i te "whiu o tona hiku," ka hangaia e te pūtau parāoa tōna ake pūngao, ka taea e ia te whakaputa i te pana me te whakahē i te ture nekehanga a Newton. E ai ki tenei kitenga he anga kee atu mo te mohio ki te whanonga o nga rawa ora i roto i nga wai kirikiri.

I tua atu i te wetewete i nga mea ngaro o nga pūtau parāoa, ka mau i enei kitenga he tino kaha mo te mahi karetao. Ka whakaaro nga kaiputaiao ki te hanga i nga karetao iti e rite ana ki te kaha kauhoe o nga pūtau parāoa. Ko enei karetao he rakau hono me nga inihi, ka taea e ratou te whakatere i roto i nga rererangi rereke ma te whakatika i o raatau koki. Ka taea e enei "roota paoa nui" te huri i nga waahi penei i te rongoa me te tirotiro i te taiao, ka tuku huarahi hou mo te torotoro me te wawaotanga.

Ko tenei rangahau ehara i te mea ka hohonu noa to maatau mohiotanga ki te whanonga takirua i roto i nga punaha ora engari e whakaatu ana hoki i te kaha mutunga kore o te koiora. Ma te ako i nga rongoatanga mohio o te taiao, ka taea e tatou te whakatuwhera i nga ahunga whakamua nui i roto i te aoiao me te hangarau.

FAQs

P: He aha te ture motini tuatoru a Newton?

A: Ko te ture tuatoru a Newton e kii ana mo ia mahi, he tauhohenga rite, he rereke. Ka whakamahia whānuitia tēnei mātāpono matua ki te whakamārama i te nekehanga o ngā mea i te ao kikokiko.

P: He pëhea te whakararu i te ahupūngao o te sperm cell?

A: Ka whakahē nga pūtau paoa i te ahupūngao ma te turaki i a ratou ano i roto i te wai ahakoa nga kaha ka aukati i te neke i runga i te ture tuatoru o Newton mo te nekehanga.

P: Me pehea e whai hua ai te rangahau o nga pūtau parāoa ki te robotics?

A: Ka taea e te rangahau o nga pūtau parāoa te whakaawe i te whanaketanga o nga punaha roboti iti e rite ana ki o raatau kaha kauhoe. Ka taea te whakamahi i enei karetao ki nga waahi rereke, tae atu ki te rongoa me te tirotiro taiao.

Q: He aha te koiora?

A: Ko te biomimicry te tikanga o te whai i nga hoahoa me nga rautaki o te taiao hei whakaoti i nga wero a te tangata. Ka uru ki te tuhi i te hiringa mai i nga punaha koiora ki te hanga otinga auaha.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Kyoto: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html