Nga Werohanga o te Haerenga Mokowhiti a te Tangata: Te Irirangi, Nga Huringa Gravitational, me te Hauora Hinengaro

Kei te piki haere nga haerenga mokowhiti a te tangata, me te maha atu o nga misioni kua whakaritea e NASA me nga kamupene arumoni. Engari, ko nga raruraru ki te tinana o te tangata i roto i te waahi me whakatika mo nga mahi roa, penei i te misioni ki Mars.

Ko tetahi awangawanga nui ko te irirangi mokowhiti. Kaore i rite ki runga i te whenua, kei reira te magnetosphere e whakamarumaru ai mai i te iraruke o te rangi, ko nga kairangi e haere ana i tua atu o te Teihana Mokowhiti o te Ao ka pa ki nga taumata iraruke e rite ana ki nga mano tini o nga hihi X o te pouaka. Ka taea e tenei iraruke te whara i nga punaha nerve me te ngakau, tae atu ki te arai toto-roro, e pupuri ana i nga matū kino mai i te roro. Kei te whakawhanake a NASA i nga hangarau hei whakamarumaru i nga kairangirangi mai i te iraruke, tae atu ki te hanga i nga rawa whakakeke ki roto i nga waka mokowhiti me nga kakahu mokowhiti, tae atu ki te whakamahi i etahi kai me etahi taapiri hei whakaiti i nga paanga o te whakamaarama iraruke.

Ko nga huringa o te weriweri he wero ki te tinana o te tangata i te waahi. Ko te kore o te kaha ka paheke te uaua me te wheua, tae atu ki nga huringa o nga wai o te tinana. Ko te korikori tinana me te taapiri ka awhina i te whakaiti i te paanga o te microgravity ki te hauora o nga uaua me nga wheua. I tua atu, ka pa kino te rere o te wai i roto i te angaanga ki te roro, ka whai waahi pea ki tetahi mate e kiia nei ko te mate neuro-ocular hono mokowhiti. Ko nga "tarau" motuhake e tohatoha ana i nga wai ki te taha o raro ka awhina i tenei raru.

I tua atu, ko te ahua taratahi o te haerenga mokowhiti ka whai paanga nui ki te hauora hinengaro. Ka whakangunguhia e nga Kairangirangi ki te ako me pehea te whakahaere i te ahotea me te mokemoke i roto i nga taiao tino nui. Kei te ako nga kairangahau i nga huarahi ki te aro turuki me te tautoko i te hauora hinengaro i te wa o nga mahi mokowhiti. Ahakoa enei wero, he maha nga wa ka kite nga kairangi rererangi i te miharo me te hono i te wa e maataki ana i te Ao mai i te waahi, e kiia nei ko te "paanga tirohanga."

Hei whakamutunga, ko te whakawhanuitanga o nga haerenga mokowhiti a te tangata ka mau mai he wero ki te tinana me te hinengaro o te tangata. Ko te whakatika i enei wero he mea nui mo te angitu o nga misioni a meake nei ki Mars me tua atu.

Rauemi:

– Tuhinga puna: Karekau he URL e whakaratohia ana

– Whakamaramatanga:

– Magnetosphere: Ko te rohe huri noa i te aorangi e whakahaeretia ana e tona papa autō me te tiaki i a ia mai i te irirangi o te ao.

– Arai toto-roro: He arai whakamarumaru e aukati ana i etahi matū kia kore e puta mai i te rere toto ki roto i te roro.

– Ko te mate neuro-ocular e pa ana ki te rererangi mokowhiti: He mate e pa ana ki te hunga astronauts e pa ana ki te hanganga me te mahi o nga kanohi, tera pea na te rere o te wai o te angaanga.

– Te Painga Tirohanga: He ahuatanga e pa ana ki nga Kairangirangi ka rongo ratou i te miharo me te hono i a ratou e matakitaki ana i te Ao mai i te waahi.