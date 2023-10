Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Poihakena Ka Whakawhanakehia te Tikanga Whakaata Whakatau-Tuupiri me te Kore Ko te Matapihi Nui

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Poihakena kua eke ki nga mahi whakaata tino-taumira, kua tutuki me te kore e hiahia mo te arotahi nui. Ko tenei tikanga pakaru whenua, i taia i roto i te hautaka Nature Communications, ka kaha ki te ahu whakamua i roto i nga momo waahi, tae atu ki nga whakaahua rongoa me te motuhēhēnga toi.

Ko nga tikanga whatu tuku iho he rohe-a-tinana ina tae mai ki te ata tirotiro i nga taonga. Ko tenei tepe, e mohiotia ana ko te tepe wehewehenga, ka whakatauhia e te ahua ngaru o te marama. Ko te tikanga kaore e taea e te ahua arotahi te iti ake i te haurua o te roangaru o te marama e whakamahia ana hei mataki i te ahanoa.

Ko nga nganatanga o mua ki te takahi i tenei tepe ma te whakamahi i nga arotahi nui kua araia e te tino ngaronga tirohanga me te puatakore o nga arotahi. Heoi, i kitea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Poihakena he huarahi hou ki te whakatutuki i te superlensing me te iti o nga mate, ka pakaru i te rohe wehewehe tata ki te wha nga wa. Ko te mea nui o to raatau angitu ko te tango katoa i te tino arotahi.

Ko te tikanga hou ko te whakatakoto i te tirotiro marama ki tawhiti atu i te mea me te kohikohi i nga korero teitei me te iti-taumira. Ma te ine i tawhiti atu, kare te rangahau e pokanoa ki nga raraunga taumira teitei. Ko tenei tikanga ka whakaputa i te ahua pono o te ahanoa ma te kowhiringa o te whakanui i nga ngaru marama e memeha haere ana.

Ko tenei pakaruhanga ka whai paanga ki nga waahi rereke. I roto i te mara o te microscopy, ka taea e ia te whakapai ake i te microscopy super-resolution, e arahi ana ki te ahunga whakamua i roto i te mate pukupuku mate pukupuku, te atahanga rongoa, te whaipara tangata, me te mokete. Ka taea hoki te whakamahi ki te whakatau i te makuku i roto i nga rau he nui ake te taumira me nga tikanga hanga miihini. I tua atu, ka taea te whakamahi i tenei tikanga ki te whakaatu i nga papa huna i roto i nga mahi toi, ka awhina pea ki te hura i nga mahi toi me nga mahi huna.

I whakamahia e nga kairangahau te marama i te auau terahertz, i roto i te rohe o te awhiowhio i waenga i te kitea me te ngaruiti, hei whakahaere i a raatau whakamatautau. Ko tenei awhe auau e whakarato ana i nga korero nui mo nga tauira koiora, penei i te hanganga pūmua, te hihiri o te wai, me te whakaahua mate pukupuku.

I te nuinga o te waa, ka taea e tenei tikanga te tango whakaahua teitei i te wa e noho ana i te waahi haumaru mai i te mea, me te kore e whakakorikori i nga mea e kitea ana. Ka taea e ia te whakarereke i nga whakaahua i roto i nga waahi rereke, a he mea pai pea ki te tangata e mahi ana i te karuiti whatu taumira teitei.

tohutoro:

