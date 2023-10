5 Nga tauranga o Kanata mo te matakitaki whetu

Mo nga mano tau, kua mau te tangata ki nga whetu me o ratou mea ngaro. Heoi, i te pikinga ake o te parahanga marama, kua pouri to tatou tirohanga ki te rangi o te po. Hei karo i tenei, kei te rapu nga tangata i nga waahi pouri ake te rangi mo te pai ake o te tirohanga whetu. I Kanata, he maha nga waahi e whakaatu ana i nga tirohanga whakamiharo o nga whetu puta noa i te tau. Kia tirotirohia e rima o enei waahi tirohanga whetu.

Ko Jasper National Park i Alberta te kainga o te tau o Jasper Dark Sky Festival, he huihuinga e toru nga wiki e whakanui ana i nga waahi katoa. Mai i Oketopa 13-29, ka taea e nga manuhiri te ngahau i nga symphonies i raro i nga whetu me nga korero a nga kaiputaiao rangatira. Ko te paaka ake ano he Dark-Sky Preserve, he pai rawa atu ki te matakitaki whetu puta noa i te tau.

I Smoky Lake, Alberta, ka taea e koe te ako mo nga korero whetu tangata whenua i Métis Crossing. Ka whakapuakihia e te hunga whai matauranga nga korero a nga tipuna mo nga whetu, me te whakanui i te hiranga o te whakatere waka. Ko te kore o te parahanga marama o te rohe he waahi pai mo te matakitaki whetu. Mo te wheako ahurei, ka taea e koe te tuhi i tetahi po i roto i tetahi o o raatau whare-a-te-rangi-te-toi-te-toi-te-rangi, e whakaatu ana i te tirohanga marama o te rangi o te po.

Ko Churchill, Manitoba, e mohiotia ana ko te whakapaipai pea o te ao, e tuku ana i nga tirohanga whakamiharo o te aurora borealis, nga rama o te raki. Ki runga ki te 300 nga po i te tau e kitea ana, ka kite nga manuhiri i nga awhiowhio whakahihiri o te kanikani matomato me te papura puta noa i te rangi. Ka whakaratohia e nga kaiwhakahaere haerenga a-rohe nga kaiarahi tohunga, nga kohinga ra maha, me nga tohutohu whakaahua mo te wheako pai.

Mo te rerenga papai i roto i te koraha mokemoke, ko Trout Point Lodge i Nova Scotia te tino haerenga. Kei te karapotihia e te Tobeatic Wilderness Area, ko te whare noho he Starlight Hotel, e mohiotia ana e UNESCO. Ka taea e nga manuhiri te koa ki nga haerenga tirotiro whetu me te kite i nga ua meteor i tetahi o nga rangi pouri rawa atu i Amerika Te Tai Tokerau.

Ko Muskoka, Ontario, e mohiotia ana mo ona whare i te taha o te roto, te kainga mo te papa rangi pouri tuatahi o Kanata, te Torrance Barrens Dark Sky Reserve. I parea ki te parahanga marama mai i te tau 1999, he waahi nui tenei rahui mo te matakitaki whetu, e whakaatu ana i nga tirohanga kore arai mo te Milky Way. Kei te waatea te puni i nga tau katoa i roto i nga waahi puni teneti kua tohua.

Ko enei waahi o Kanata e whakarato ana i nga huarahi whakamiharo mo te matakitaki whetu, ka taea e nga manuhiri te hono atu ki te ao me te maioha ki te ataahua o te rangi o te po.

