Te Kakenga o te Astro-Tourism: He Tirohanga ki nga Takahanga Ahuru me te Haerenga

I kitea e te rangahau tata nei na te parahanga marama, 80% o nga Amelika me te kotahi hautoru o te taupori o te ao kua kore e kite i te Milky Way mai i o ratau kainga. Na tenei i piki ake te hiahia ki te astro-takapoi, i reira ka haere nga tangata ki nga papaa whenua, ki nga whare tirotiro, me etahi atu waahi pouri-rangi ki te kite i nga huihuinga whetu.

Ko nga huihuinga ahuru penei i te rourou o te ra me te ua meteor te mea tino pai mo nga manuhiri-astro. Ka puta te rourou o te ra i te wa poto te marama hou e aukati ana i te ra, ko nga rourou katoa te mea tino whakamiharo, ka taea e te hunga maataki te kite i te korona o te ra. He rourou annular hoki, karekau te marama e kapi i te katoa o te kopae o te ra, me nga rourou wahanga, he wahanga anake o te kopae o te ra ka araia.

Ko nga ua meteor tetahi atu huihuinga rongonui i waenga i nga kaiwhaiwhai-astro. Ka puta enei i te wa e whiti ana te amiooo o Papatuanuku ki te puehu i mahue mai i te kometa, ka puta he whakaaturanga whetu pupuhi. Ko nga ua meteoro tino rongonui ko nga Perseids, Geminids, me Lyrids, i tapaina ki nga kahui whetu i puta mai ai.

I te wa e whakamahere ana i tetahi haerenga astro-takapoi, he maha nga mea me whai whakaaro. He mea tino nui te wahanga o te marama, me te pai o te titiro whetu i te wa o te marama hou i te wa kei raro te marama i te paerangi. He mahi nui ano te huarere, na te mea he mea nui te rangi maata mo te tirohanga tino pai. He mea nui ano te kimi i nga waahi pouri-rangi kei tawhiti atu i te parahanga marama, ka taea te tautuhi ma te whakamahi i nga mapi parahanga marama penei i te tauine-pouri a Bortle.

Ko te Astro-tourism he whai waahi motuhake mo te hunga kaingākau ki te kite i nga kaupapa o te rangi me te hono atu ki nga mea whakamiharo o te ao. Na te maha o nga rourou me nga ua meteoro kei te taha o te rangi, ko te hiahia ki nga haerenga-astro-tapoi ka tipu noa.

