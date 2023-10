Te Tawhiti o te Ahi: He Eclipse Ahu-raa i Albuquerque, New Mexico

Ko te eclipse solar annular, e kiia ana ko "te mowhiti o te ahi," he kaupapa tiretiera tino whakamiharo ka puta i te wa e tika ana te whenua, te marama, me te ra. Kaore i rite ki te rourou katoa o te ra, kei te tata te marama ki te whenua, i te wa o te rourou annular, kei te tata te marama, kei te tawhiti rawa ranei i te whenua. Ka puta mai he mowhiti kanapa o te ra e karapoti ana i te marama pouri.

Hei te 14 o Oketopa, ka kitea he haruru o te ra o te ra puta noa i tetahi waahanga nui o te uru o Amerika, mai i Oregon ki Texas. I te wa e matakitaki ana, neke atu i te 90% o te ra ka poapoihia e te marama. Hei kite i te tangi o te ahi, me noho te tangata ki roto i te huarahi 116 maero te whanui o te rourou.

Ko Albuquerque, New Mexico, he waahi pai mo te tini ki te matakitaki i tenei ahuatanga tiretiera. Ka timata te rourou i Albuquerque i te 9:13 am MST ka tae ki te mutunga o te 10:36 am Muri iho, ka neke haere te marama i te ra, ka tiimata ana te rangi.

Hei whakarei ake i te wheako tirohanga, kei te manaaki te Whare Wananga o New Mexico i tetahi whakanui Enchanted Eclipse 2023 ki Johnson Field. Ka timata tenei kaupapa i te 8:30 i te ata me te whakarato mohiti tirohanga raa, mapi, me nga whaanui mo te mataki haumaru o te rourou. He mea nui kia mahara ko te hunga e whakamahere ana ki te whakaahua i te eclipse ka hiahia he tātari solar mo a ratou kamera hei tiaki i o ratou kanohi me o raatau taputapu.

Ka mutu te whakanui i te Enchanted Eclipse 2023 hei te 12:09 i te ahiahi, kia pai ai nga kaiuru ki tenei huihuinga whakamataku.

Mo te roanga atu o nga korero mo te ra eclipse annular me te whakanui Enchanted Eclipse 2023 i Albuquerque, tirohia koa www.eclipse.unm.edu.

Nga wehewehe:

– Eclipse Ra Annular: He rourou ka puta i te wa e tata ana te marama, kei te tawhiti rawa ranei i te whenua, ka puta he mowhiti kanapa o te ra e karapoti ana i te marama pouri.

– Eclipse Solar Tapeke: He rourou ka puta i te wa e tata ana te marama ki te whenua, ka aukati i te ra me te hanga i te pouri rangitahi.

Puna: Ko te whakaahua a Dave Gibson me www.eclipse.unm.edu