Ka Whakarewahia e SpaceX 22 Starlink Satellites, Te Whakawhanui i te Kapu Ipurangi Ao

Ko te kaupapa Starlink a SpaceX kua eke ki mua i te angitu o te whakarewanga o te 22 o nga peerangi taapiri ki roto i te orbit whenua iti. Ko tenei tukunga hou e kawe ana i te tapeke o nga amiorangi Starlink e whakahaere ana ki te maha rau, e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te whainga a SpaceX ki te whakarato i te ipurangi ipurangi ki nga waahi iti me nga waahi mamao.

Ko te kaupapa Starlink e whai ana ki te hanga i tetahi whatunga nui o nga peerangi iti ka taea te tuku uru ipurangi tere-tere ki nga rohe kaore he hononga pono. Ma te whakawhänui i te whatunga me te whakanui ake i te maha o nga amiorangi i roto i te orbit, ka taea e SpaceX te tuku uru ipurangi ki nga hapori tino mokemoke, te hono i te wehenga mamati me te whakatuwhera i nga huarahi matauranga me te ohanga hou.

I raro i te kaiarahi o Elon Musk, kua whakatakotohia e SpaceX nga whaainga whakahirahira mo te kaupapa Starlink. E whakaaro ana te kamupene ki te tuku uru ipurangi ki nga tangata o nga kokonga katoa o te ao, tae atu ki era kei nga rohe wero matawhenua. I ia whakarewanga peerangi angitu, ka tata a SpaceX ki te whakatutuki i tenei tirohanga me te whakapakari i tana tuunga hei kaikawe matua i roto i te umanga mokowhiti.

Ko te aro me te tautoko o te ao i kohia e te kaupapa Starlink e whakaatu ana i te paanga ka pa ki te whakapai ake i te urunga ipurangi puta noa i te ao. E mohio ana nga kawanatanga, nga pakihi, me nga tangata takitahi ki te kaha hurihuri o te kawe i te ipurangi pono ki nga waahi karekau, a ko nga mahi a SpaceX ka kiia he kaupapa paionia.

I te tipu haere tonu o te whatunga Starlink, kei a ia te oati mo te hanga ano i te whenua matihiko me te hanga i tetahi ao hono atu. Na te haere tonu o nga mahi hangarau mokowhiti, kei te whakahihiri a SpaceX i nga mahi auaha me te whakakaha i te puku mo te wa kei te heke mai me te kapinga ipurangi whanui.

