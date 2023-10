Ko SpaceX Starship Kua Tuhia mo te Whakaharatau Whakarewa, Tatari Raihana FAA

I roto i tetahi whanaketanga whakahihiri, kua tutuki pai a SpaceX i tana tauira hou Starship, te atamira o runga Ship 25, ki runga ake o Booster 9 i te whare Starbase i South Texas. He tohu nui tenei mo nga whakaritenga mo te rere whakamatautau tuarua o te Starship.

Ko te Starship, i rere tuatahi i te marama o Paenga-whawha o tenei tau, he waka mokowhiti ka taea te whakamahi mo nga misioni ki te kawe utanga me nga tangata ki nga waahi penei i te Marama, Mars, me tua atu. Ko tenei kaupapa whakahirahira a SpaceX e whai ana ki te huri i te tirotiro mokowhiti me te whakarite i nga haerenga i waenga aorangi.

Ko te whakahianga o te Kaipuke 25 ki runga i te Booster 9 he mahi tino nui i mua i te tuunga o te rerenga whakamatautau. Ko te whakauru angitu o enei waahanga e rua ka tata atu a SpaceX ki te whakarewatanga o te Starship mo tana whakamatautau rererangi e whai ake nei.

Heoi, i mua i te puta o te rerenga whakamatautau, me mau a SpaceX i te raihana whakarewatanga mai i te Federal Aviation Administration (FAA). Ma te mahi tahi me te FAA, kei te whakarite a SpaceX kia tutuki nga tikanga haumaru katoa me nga ture kia whiwhi raihana.

Ko tenei mahi tahi i waenga i a SpaceX me te FAA e whakaatu ana i te hiranga o te whakarite i te haumaru me te tautukunga o nga mahi a te mokowhiti. Ma te mahi tahi, e ngana ana nga hinonga e rua ki te turaki i nga rohe o te torotoro mokowhiti i te wa e aro nui ana ki te oranga o nga kaihopu, waka mokowhiti me te iwi whanui.

I te wa e haere tonu ana nga whakaritenga mo te rere whakamatautau tuarua o te Starship, he tohu nui te whakapapanga o te kaipuke 25 ki runga i te Booster 9. Ka tata atu a SpaceX ki te waahanga whakamatautau e whai ake nei, a, i te mutunga, ko te moemoea kia tutuki nga haerenga o te ao.

Rauemi:

- Ko te SpaceX Starship kua tapae mo te whakaharatau whakarewatanga, e tatari ana ki te raihana FAA.