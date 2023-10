Ko te SpaceX Stacks Starship Prototype i mua i te Whakamatau Rererangi

By

Kua oti i a SpaceX te whakatakoto i tana tauira hou Starship i to raatau whare i Starbase, Texas, hei whakarite mo te rere whakamatautau tuarua a te waka atea. I tohatohahia e te kamupene nga whakaahua o te mahi whakahiato i runga i nga paapori pāpori, me nga purongo kei te mahi tahi ratou me te Federal Aviation Administration (FAA) ki te whiwhi raihana whakarewatanga.

No tata nei i mutu ai te tirotiro a te FAA mo te rere whakamatautau tuatahi a Starship, i tu i te Paenga-whawha 20. Ko te mea pouri, i pa ki nga take o te misioni, a, i tino whakangaromia te waka. Heoi, kua kii a Elon Musk ko te waka Starship hou kua reri mo te rere, me te pai o te whakamatau i ana miihini. Kei te tatari a SpaceX ki te whakawātea mai i te FAA kia haere tonu te whakarewatanga.

Tata ki te 400 putu te teitei e tu ana, ko Starship te toka nui rawa atu, tino kaha rawa atu i hangaia. He nui ake i te kaha o te toka a NASA Saturn V marama. E rua nga wahanga o te waka mokowhiti - ko te atamira o runga, e kiia ana ko Starship, me te whakatairanga tuatahi, e kiia nei ko Super Heavy. Ko nga waahanga e rua i hangaia kia taea te whakamahi ano, he mea nui ki te hanga ohanga ohanga o Mars, e ai ki a Musk.

Ehara tenei i te wa tuatahi i whakahiatotia e SpaceX tenei tauira a Starship. I oti i te roopu he mahi pera i tera marama. I te wa e anga whakamua ana te kamupene me nga whakaritenga mo te rerenga whakamatautau e haere ake nei, ka mahi tonu ratou me te FAA kia pai ai te whakarewatanga.

