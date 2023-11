Ko SpaceX ki te Whakarewa i te 23 Starlink Satellites ki roto i te Orbit: Te Whakawhanui Ipurangi

Ko te kamupene torotoro mokowhiti a SpaceX kua whakaritea ki te whakarewa i etahi atu 23 Starlink ipurangi amiorangi ki te orbit i tenei po. Ka puta te whakarewatanga mai i te Teihana Ope Taua o Cape Canaveral i Florida, e tohu ana i tetahi atu wa pukumahi mo te kamupene. Ka tuwhera te matapihi whakarewatanga kua whakaritea i te 11:01 pm EDT (0401 GMT i te Whiringa-a-rangi 22), ka taea e koe te maataki i te haapurororaa ora i runga i te kaute a SpaceX i runga i te X (i mohiotia i mua ko Twitter).

Ki te angitu, ka hoki mai te wahanga tuatahi o te roketi Falcon 9 ki te whenua, ka tau poutū ki runga i te kaipuke haruru ko “A Shortfall of Gravitas” ki te Moana Atalani, tata ki te 8.5 meneti i muri i te hikitanga. He rekoata whakamīharo tenei kaiwhakatairanga, kua whakamahia i roto i te 15 o nga whakarewatanga me nga taunga o mua. Kua tautokohia e ia nga kaupapa penei i nga rererangi Starlink, tae atu ki nga misioni astronaut mo NASA, ara ko Crew-3 me Crew-4.

I muri tata ki te 65.5 meneti, ka tukuna nga peerangi 23 Starlink ki te orbit whenua iti mai i te papa o runga o te Falcon 9. Ma tenei tukunga ka whai waahi ki te kaha haere tonu a SpaceX ki te whakawhanui i nga korero ipurangi o te ao ma tana kohinga Starlink. I ia whakarewatanga amiorangi, ka tipu haere te kupenga o nga amiorangi awhiowhio, ka piki ake te urunga atu ki nga ratonga ipurangi tere-tere ki nga waahi tawhiti me nga waahi kore.

FAQ:

Q: He aha te Starlink?

A: Ko te Starlink he kahui wheturangi e hangaia ana e SpaceX hei whakarato i te ipurangi whanui whanui.

Q: E hia nga wheturangi Starlink kei te orbit i tenei wa?

A: I tenei wa, kua tukuna e SpaceX nga mano tini o nga peerangi Starlink ki te orbit.

Q: Me pehea te mahi a Starlink?

A: Ka mahi a Starlink amiorangi ma te hanga i te kupenga mata ki te waahi, ka taea te whakawhitiwhiti hononga i waenga i nga amiorangi me nga teihana whenua ki te tuku ratonga ipurangi.

P: He aha te mea nui ki te whakawhänui i te uru ipurangi?

A: Ko te whakawhänui i te uru ipurangi ka nui nga painga-a-iwi-ohanga, e taea ai te hono atu ki nga waahi kaore i te whakamahia i mua me te whakatairanga i nga huarahi matauranga, ohaoha, hangarau hoki.

Q: Kei hea ahau e matakitaki ai i te whakarewanga o SpaceX?

A: Ka taea te maataki i nga haapurorotanga ora a SpaceX i runga i ta raatau kaute Twitter mana, X.

