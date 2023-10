SpaceX Falcon 9 Rocket ki te Whakarewa 21 Starlink Satellites

By

He roketi SpaceX Falcon 9 kua whakaritea kia whakarewahia e 21 nga peerangi ipurangi a Starlink ki te orbit mai i te Vandenberg Space Force Base o California. Kua whakaritea te whakarewatanga mo te ata ata nei, me te hiki te toka i te 3:47 am EDT. Heoi, ki te kore e pai te wa, e toru nga waahi taapiri e waatea ana.

Ka tukuna te whakarewatanga ki runga ipurangi X, i mohiotia i mua ko Twitter, ka timata te whakamaoritanga tata ki te rima meneti i mua i te hikitanga. Mena ka rite nga mea katoa i whakaritea, ka hoki humarie te wahanga tuatahi o te Falcon 9 ki te whenua, ka tau ki runga i te kaipuke haruru “Of Course I Still Love You” tata ki te 8.5 meneti i muri i te whakarewatanga. Ko te wahanga tuatahi o tenei roketi kua oti kee nga rererangi 16, kotahi noa te whakama o te rekoata whakamahi ano a SpaceX.

Ko nga peerangi 21 Starlink ka tukuna mai i te papa o runga o te Falcon 9 mo te 62.5 meneti i muri i te whakarewatanga. Ko tenei whakarewanga e tohu ana i te 75th orbital mission mo SpaceX i te tau 2023, i te mea e whai ana te kamupene ki te whakatutuki i nga rererangi 100 hei te mutunga o te tau me te 144 i te tau 2024.

Ko te kaupapa matua a SpaceX i tenei tau ko te hanga i te Starlink megaconstellation, e whai ana ki te whakarato i te ipurangi ipurangi. I tenei wa, tata ki te 4,900 nga amiorangi whakahaere a Starlink, a ka tipu haere tonu tenei nama a meake nei.

