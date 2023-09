He Rocket Falcon 9 Ka whakarewahia e 21 Starlink Satellites mai i Vandenberg Space Force Base

I angitu te whakarewanga o te roketi Falcon 9 mai i Vandenberg Space Force Base i te po o te Mane, e tohu ana i te tuatoru o te hikitanga o Mahuru. Ko te roketi, no SpaceX, i mau 21 Starlink amiorangi hei waahanga o te kaupapa a te kamupene ki te whakarato ratonga ipurangi ao. Ko te whai a SpaceX ki te whakapai ake i te uru ipurangi ki nga waahi kaore i te pono, kaore ranei i te waatea.

Ko te horahanga o nga amiorangi ka puta i te haora kotahi i muri i te hikitanga. Ko te kaiwhakatairanga tuatahi o te roketi, kua 11 nga wa kua rere, kua eke angitu ki runga i te kaipuke haruru kei te Moana-nui-a-Kiwa.

I mua tata o te whakarewatanga, ko Telesat, he kamupene Kanata, i whakapuaki i te whakaaetanga maha-whakarewa me SpaceX mo nga misioni mai i Vandenberg me Florida. Kua hokona e Telesat nga whakarewanga 14 i runga i te roketi Falcon 9, e kawe ana ia ki runga ki te 18 Telesat Lightspeed amiorangi ki te iti-Earth orbit ia whakarewatanga. Ko te kaupapa whakarewatanga o Telesat ka timata i te tau 2026, me te ratonga o te ao mo te tau 2027.

Ka whakaratohia e te whatunga Telesat Lightspeed nga hononga raraunga tere-tere, nga hononga tino haumaru, me te hononga aunui iti-roa ki te ao. I tera marama, i hainatia e Telesat tetahi kirimana me MDA Ltd. kia noho hei kaikirimana peerangi matua.

Ko te Perehitini me te Tumuaki o Telesat, a Dan Goldberg, i kii i te maia ki te pono o SpaceX me te teitei o te whakarewatanga o te whakarewanga, e kii ana ka noho hei hoa pai ki te whakarewa i a Telesat Lightspeed. Ko te Perehitini o SpaceX me te Apiha Whakahaere Matua, a Gwynne Shotwell, i whakapuaki i te whakahīhī ki te whakarewatanga o te kahui whetu o Telesat me te whakawhanuitanga o nga hononga hono mo nga kaihoko puta noa i te ao.

Ko te whakarewanga roketi ehara i te mea e whai hua ana ki a SpaceX engari ka whai waahi mahi mo nga kaimahi me te kawe mai i nga kaihoe ki te Tai Poutini, e whakanui ana i te ohanga o te rohe.

I tua atu i tenei whakarewanga tata nei, i whakarewahia e Vandenberg he toka Falcon 9 e kawe ana i nga peerangi hoia ki te orbit mo te US Space Force Space Development Agency i mua o te marama.

