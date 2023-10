Ka Whakaatuhia e SpaceX te Whakarewatanga mo te ata o Falcon 9 Rocket

Kua panuitia e SpaceX tetahi whakarewatanga e haere ake nei mai i te Vandenberg Space Force Base. Kei te whai te kamupene i te 12:47 i te Oketopa 21 mo te whakarewatanga o te roketi Falcon 9 mai i SLC-4E. Ko te kaupapa o tenei whakarewanga he tuku i nga peerangi 21 Starlink ki te orbit whenua iti.

Ki te kore e taea e te whakarewanga te haere i runga i te whakamahere, kua kitea e SpaceX e toru nga waahi taapiri i waenga i te 1:23 am me te 3 am mo te whakarite. I tua atu, e ono nga waahi taapiri e waatea ana mai i te 11:26 pm Hatarei tae noa ki te 2:50am Rātapu.

Mo te hunga e pirangi ana, ka uru mai he tuku ipurangi mai i SpaceX tata ki te rima meneti i mua i te whakarewatanga. Ma tenei ka whakawhiwhia ki nga kaimakitaki nga whakahoutanga o te waa me te tuku kia kite ratou i te misioni i te wa e puta ana.

He mea tika kia mohio ko te kaiwhakatairanga hei tautoko i tenei kaupapa kua whakamahia 15 nga wa i nga whakarewatanga o mua. Whai muri i te wehenga o te atamira, ka tau te waahi tuatahi o te roketi ki runga i te Of Course I Still Love You Droneship ki Te Moananui-a-Kiwa. Ko tenei whakamahinga hou he tohu nui i roto i nga mahi a SpaceX ki te whakaheke i te utu mo te torotoro mokowhiti me te noho pumau.

Mo te paanga o te rohe, karekau e rongohia nga puoho oro i tenei whakarewatanga. He korero pai tenei mo nga kainoho tata, na te mea ka whakararuraru, ka ohorere hoki te tangi orooro.

I roto i te katoa, ko tenei whakarewanga moata i te ata na SpaceX e tohu ana i tetahi atu huarahi whakamua i roto i te kaupapa haere tonu a te kamupene ki te whakawhanake me te whakawhanui i tana whatunga ipurangi amiorangi ao.

Nga wehewehe:

– Roketi Falcon 9: He waka whakarewa orbital e rua nga waahanga i hangaia e SpaceX. I hangaia mo te kawe pono me te haumaru o nga amiorangi me nga utu ki te waahi.

– Starlink amiorangi: He huinga o nga peerangi iti i tukuna e SpaceX me te whainga ki te whakarato kapinga aunui o te ao.

– Ae ra, Kei te aroha tonu ahau ki a koe Droneship: He kaipuke haruru motuhake e whakamahia ana e SpaceX mo te taunga me te whakaora i nga toka toka i te moana.

Puna: SpaceX (kaore he URL e whakaratohia)