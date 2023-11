Ko te Whakarewanga CRS-29 hou mo te Tukatuka Whakamutunga i mua i te Whakarewa

Kua panuitia e NASA me SpaceX he roa nga ra mo te whakarewatanga o te kaupapa Cargo Dragon CRS-29 ki te International Space Station (ISS). Ko te whakarewatanga, i whakaritea mo te Whiringa-a-rangi 5, ka puta inaianei i te Whiringa-a-rangi 7 i te 9:16 pm EST. Ko te wa taapiri ka taea te whakaoti i te tukatuka o mua i te whakarewatanga, e ai ki nga rangatira o NASA.

Ka mau te Cargo Dragon CRS-29 i te utu whakamihiharo tata ki te 6,500 pauna (tata ki te 3,000 kg) o nga taonga, rangahau, me nga taputapu ki te ISS. He mea nui tenei misioni, na te mea kei roto i nga momo whakamatautau me nga taputapu putaiao ka whai waahi ki te ahu whakamua o te torotoro mokowhiti me nga hangarau.

Ko tetahi o nga mea nui o tenei misioni ko te whakarewatanga o te raupapa laser e rua-ara, ka whakamatau i nga whakawhitiwhiti tere-tere i te orbit whenua iti. Ko te whai a NASA ki te whakarei ake i te kaha o te whakawhitiwhiti korero me te whakanui ake i te tere hei waahanga o tana kaupapa Artemis, e whai ana kia tau nga kairangirangi ki te mata o te marama hei te 2025, 2026 ranei.

Ko etahi atu whakamatautau i runga i te Cargo Dragon CRS-29 ko te rangahau mo nga raruraru hau i roto i te hau o te Ao na roto i te whakamatautau ngaru o te rangi NASA. He whakatewhatewha ano te Tari Mokowhiti a te Pakeha e aro ana ki te whakaora wai i runga i te ISS, tae atu ki tetahi whakamatautauranga a te ISS National Lab e tirotiro ana i te paanga o te hūpē arai i roto i te punaha manawa ki te tuku tarukino.

I tua atu, ko nga kakano tuku iho i whakatipuhia e te Choctaw Nation of Oklahoma ka tukuna ki te ISS mo te whai waahi matauranga putaiao, hangarau, miihini me te pangarau (STEM). Ko enei kaupapa e whakaatu ana i te hiranga o te mahi tahi i waenga i nga whakahaere rereke me nga hapori hei whakanui ake i te matauranga putaiao me te whakahihiko i nga whakatipuranga kei te heke mai.

Kia pai te whakarewanga o te misioni, ka u te waka mokowhiti tarakona ki te ISS i te Noema 9 i mua tata i te 12 pm EST. Ko tenei huihuinga nui ka hipokina ora e Space.com, ka whai waahi nga kaimakitaki ki te kite i tenei kaupapa whakahirahira kua puta.

