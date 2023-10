Ka Whakatakotohia e SpaceX nga rekoata me te Whakarewatanga 39 o te Tau

I tutuki i a SpaceX tetahi tohu nui i te po o te Paraire i tana whakarewanga angitu e 22 nga amiorangi Starlink ki raro o te whenua mai i te Teihana Ope Taua o Canaveral o Florida. Ko tenei whakarewanga, i tu ki te Space Launch Complex 40, i tohu i te toru tekau ma iwa o te wa i rere atu ai te toka SpaceX Falcon 39 mai i Cape Canaveral i te tau 9, he rekoata hou mo te kamupene.

Ko te wahanga tuatahi o te roketi Falcon 9, i whakamahia i mua i roto i nga mahi 10, ka hoki humarie ki te whenua tata ki te 8 meneti i muri i te hikitanga. Ko tenei tangohanga angitu e whakaatu ana i te kaha o SpaceX ki te whakamahi i te hangarau takirirangi, ka tino whakaitihia te utu mo nga miihana mokowhiti.

Ko nga peerangi 22 Starlink i tukuna ki roto i te orbit mo te 65 meneti i muri i te whakarewatanga. Ko enei amiorangi he waahanga o te mahere whakahirahira a SpaceX ki te hanga i nga kahui whetu mega ka whakarato ratonga Ipurangi ki nga waahi mamao o te ao. I tenei wa, e 4,800 nga amiorangi whakahaere a SpaceX, a kua whiwhi whakaaetanga te kamupene mo te 12,000 katoa.

Na tenei whakarewanga, i tutuki ano a SpaceX i tana misioni orbital 69th puta noa i ona waahi whakarewatanga katoa, e whakaatu ana i te tohungatanga me te kaha o te kamupene i roto i te umanga mokowhiti.

Kei te pana tonu a SpaceX i nga rohe o te torotoro mokowhiti me te hangarau, me te tuku auau me nga mahi auaha. Ko te whakapumautanga o te kamupene ki te whakamahi ano me te whakawhänui i te hononga ki te ao kei te whakahou i te heke mai o nga haerenga mokowhiti me te whakawhitiwhiti korero.

