Ko te Whakarewa SpaceX i tenei ra e rite ana ki nga rekoata mo te takutai mokowhiti mo te tau

Ko te whakarewanga o SpaceX i whakamaheretia mai i te Teihana Ope Taua o Cape Canaveral i te Turei ka herea te rekoata o mua o te Tai Mokowhiti mo nga whakarewanga i roto i te tau, me te 57 katoa o nga whakarewanga. Ko te whakarewatanga, kua whakaritea mo te 5:20 pm, ka mau i te 22 o nga peerangi ipurangi Starlink a SpaceX.

I tenei tau, ko SpaceX te kaiwhakarato whakarewanga tuatahi i te Tai Mokowā o Florida, me nga misioni 53 mai i Canaveral, Kennedy Space Center ranei. Ki te whakataurite, e toru nga wa e rere ana a United Launch Alliance (ULA), me te Relativity Space kua kotahi te rere. Ko te nuinga o nga whakarewanga a SpaceX mo te kahui whetu Starlink e tipu haere ana, na tenei whakarewanga e tohu ana i te 31st Starlink mission mai i te Tai Mokowhiti.

I tua atu i nga mahi a Starlink, kua whakarewahia ano e SpaceX nga miihana e toru o nga hoia o Amerika i tenei tau, tae atu ki te Crew-6, Axiom 2, me te Crew-7, katoa mai i te Kennedy Space Center. Ko te mea nui, kua whakahaerehia ano e KSC nga whakarewanga Falcon Heavy e wha, tae atu ki te whakarewatanga o te Psyche tata nei, i tohu i te wa tuatahi i whakamahia e NASA tenei roketi kaha.

Kua piki ake te tere o te whakarewatanga, me te waru haora me te 42-meneti noa te mokowhiti i waenga i te whakarewanga Psyche i te ata o te Paraire me te whakarewatanga o te Starlink i taua ahiahi ano. Koinei te wa poto rawa atu i waenga i nga whakarewatanga mai i nga misioni kaupapa Gemini i te tau 1966.

He maha nga rekoata hurihanga a SpaceX mo nga whakarewanga mai i te Space Launch Complex 40, tae atu ki te whakarewanga e rua nga misioni mai i te papa i roto i nga ra e wha. Na te maha atu o nga rererangi Starlink kua whakamaheretia, me nga misioni a meake nei penei i te CRS-29 resupply me te misioni Commercial Lunar Payload Services (CLPS), tera pea ka kitea e te Rawhiti Rawhiti neke atu i te 70 nga whakarewatanga i tenei tau.

Ko etahi atu kaiwhakarato whakarewatanga, penei i te ULA me te Relativity Space, ka taea ano te whakarewanga i mua i te mutunga o te tau. Ko te toka hou a Vulcan Centaur a ULA, i whakaritea mo te hikitanga o Mei, ka rere i te Hakihea. I taua wa, ko te Blue Origin, na Jeff Bezos, e tumanako ana ka timata tana toka toka whakarewa taimaha hou a New Glenn hei te mutunga o te tau 2024.

Mo te anga whakamua, ko te Mokowhiti te matapae ka kaha tonu te whakaputanga, me te whai a SpaceX me ULA ki te whakapiki ake i o raatau whakarewanga, me te maha atu o nga kamupene ka uru ki te maakete.

