Rekoata Whakataetae Whakarewa mo SpaceX mo te Takutai Mokowhiti i te tau 2023

Ko te whakarewanga o SpaceX mai i te Teihana Ope Taua o Cape Canaveral i te po o te Turei i herea ai te rekoata mo te nuinga o nga whakarewanga i roto i te tau i runga i te Tai Mokowā. Ko te whakarewanga, e 22 nga peerangi ipurangi a Starlink, ko te 57 o nga whakarewatanga o te tau, e rite ana ki te katoa i kitea i te tau 2022.

Ko te nuinga o nga whakarewanga a SpaceX i tenei tau mo tana kahui whetu Starlink, ko tenei ko te 31st Starlink mission mai i te Space Coast. Heoi, kua rere ano a SpaceX i nga miihana kaihopu e toru o Amerika i te tau 2023, tae atu ki a Crew-6, Axiom 2, me Crew-7, katoa mai i te Kennedy Space Center.

Kei te piki haere te tere o te whakarewatanga, he waru haora me te 42 meneti noa te waahi i waenga i te whakarewanga whakamutunga, i tu i te ata o te Paraire, me te whakarewatanga o Starlink i te ahiahi o te Paraire. Koinei te wa poto rawa atu i waenga i nga whakarewatanga mai i nga misioni kaupapa Gemini e wha i te tau 1966.

He maha nga rekoata hurihanga a SpaceX mo nga whakarewanga mai i te Space Launch Complex 40, tae atu ki te tuku e rua nga whakarewanga i raro i te wha ra. He maha atu nga rererangi Starlink kua whakamaheretia e te kamupene, me te miihana whakahoki me te whakarewanga angitu tuatahi o nga misioni a NASA's Commercial Lunar Payload Services i te marama o Noema.

Ko te pae ki te Rawhiti, kei roto ko Cape Canaveral, ka kitea neke atu i te 70 nga whakarewanga hei te mutunga o te tau mena ka haere tonu te tere o naianei. Ko etahi atu kamupene, penei i te Relativity Space me United Launch Alliance, kua whakamaheretia ano, me te whai a ULA mo tana rere tuatahi a Vulcan Centaur i mua i te mutunga o te tau.

I te nuinga o te waa, ko te tumanako ka nui ake nga whakarewatanga o te Tai Mokowhiti hei nga tau e haere ake nei na te maha o nga kamupene e kawe mai ana i a ratou toka ki nga papa whakarewatanga. Ko te tere o SpaceX kare pea e puhoi, i te wa e whakaaro ana a ULA ki te whakanui ake i nga rererangi a Vulcan Centaur ki te rua neke atu i te marama.

