Ka eke a SpaceX ki te rekoata 50 o te Whakarewatanga o te tau

Kua eke a SpaceX ki tetahi tohu hou ma te whakaoti angitu i tana whakarewanga 50th o te tau, ma te whakamarama i te Takutai Mokowhiti me te pikinga ahi o te roketi Falcon 9. Ko tenei misioni i tohu i te 17 o nga rerenga o te kaiwhakatairanga, me te whakatakoto i tetahi rekoata hou mo te kamupene. I whakarewahia te roketi Falcon 9 mai i Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40, e mau ana i te 22 o nga peerangi Starlink a SpaceX.

Ko te booster e whakamahia ana mo tenei miihana he hitori rererangi whakamiharo, i whakarewahia i mua i runga i nga momo miihana tae atu ki te GPS III-3, Turksat 5A, me etahi miihana Starlink. I tau pai ki runga i te waka rererangi A Short Fall of Gravitas in the Atlantic Ocean. Ko SpaceX te mana whakahaere i muri i te nuinga o nga whakarewatanga mai i te Taone Mokowhiti i tenei tau, me te United Launch Alliance me Relativity Space e kii ana mo etahi noa o nga whakarewatanga e toe ana.

I tua atu i nga whakarewanga 37 mai i Cape Canaveral, kua oti ano e SpaceX nga whakarewatanga 10 mai i te Kennedy Space Center, tae atu ki nga rererangi atea e toru mai i te US i tenei tau. He mahere te kamupene mo etahi atu kaupapa Falcon 9 me te iti rawa kia kotahi te whakarewanga o Falcon Heavy a tera marama. Mena ka rite nga mea katoa i whakaritea, kei te eke a Space Coast ki runga ake i tana rekoata o mua mo te 57 o nga whakarewanga i roto i te tau, i whakaritea i te tau 2022.

Mai i te whakarewanga angitu tuatahi a SpaceX i te tau 2008, kua noho te kamupene hei kaiwhakarato whakarewatanga tino kaha ki te umanga. Ko tenei whakarewanga angitu hou e kawe ana te tapeke o nga whakarewanga angitu a SpaceX ki te 265 puta noa i ana toka Falcon 1, Falcon 9, me Falcon Heavy. Ko te mea nui, kua eke ano te kamupene ki te 227 nga taunga angitu me te 199 te whakamahi ano i nga kaiwhakatairanga roketi. Hei whakataurite, kua whakahaerehia e United Launch Alliance 157 nga whakarewatanga mai i tona hanganga i te tau 2006.

Ahakoa ko SpaceX te kaiarahi i te auau whakarewatanga, ko Rocket Lab te kaiwhakarato whakarewanga tino pukumahi e whai ake nei, ahakoa he iti ake nga toka. Ahakoa te raru o te nganatanga ki te whakarewanga i te timatanga o tenei wiki i te ngaronga o te utu, kua eke a Rocket Lab ki te whakaoti i nga whakarewanga 15 i tenei tau. I tenei wa kei te tirotirohia e te kamupene te take o te take me te mahi tahi me te Federal Aviation Administration.

I roto i te katoa, ko te whakarewanga o SpaceX i mua tata nei he tohu mo te angitu tonu o te kamupene me te pono ki te ahu whakamua i te torotoro mokowhiti. Na te maha o nga whakarewatanga kua whakaritea mo te toenga o te tau, kei te haere tonu a SpaceX ki te turaki i nga rohe me te tautuhi ano i nga mea ka taea i roto i te ao o te hangarau mokowhiti.

