Ka whakahaerehia e SpaceX te Whakamatau Miihini Starship mo Deorbit Burn

Kei te ahu whakamua tonu a SpaceX me tana waka mokowhiti Starship i a ia i pupuhi i tetahi o nga miihini Raptor i runga i tana tauira Ship 26 Starship. Ko te whakamatautau, e mohiotia ana ko te ahi miihini kotahi, i whakahaeretia hei whakaatu i te whakaoho-rerenga mo te weranga Starship deorbit. Ko te ataata o te wera i tirihia e SpaceX i runga i te X (i mohiotia i mua ko Twitter).

Ko te Starship te punaha kawe waka mokowhiti-hohonu a SpaceX, kei roto ko te Super Heavy te whakatairanga tuatahi me te waka mokowhiti o runga e kiia nei ko Starship. I whakakahangia e te miihini Raptor a SpaceX, me nga miihini 33 mo te Super Heavy me te ono mo te Starship, i hangaia nga waahanga e rua kia taea te whakamahi ano. Ko te tikanga o te whakamahi ano he weranga deorbit me etahi atu miihini puhipuhi kia hoki pai ai nga waka Starship ki te whenua i muri i te hikitanga.

Ahakoa kare ano a Starship i tauranga haumaru i muri i nga mahi mokowhiti, kei te whanake tonu. Ko te waka kotahi anake te mea kua oti katoa te whakaneke i raro i tona whitiki, he rere whakamatautau i te Paenga-whawha o tenei tau. I mutu tenei rerenga i roto i te puhipuhitanga na te maha o nga raru i pa mai i muri tata i te whakarewatanga.

Kei te whakareri a SpaceX inaianei mo te rere whakamatautau tuarua a Starship, ka uru mai he Super Heavy e kiia nei ko Booster 9 me te Ship 25 o runga atamira. Ko nga waka e rua kua whakamatauria te ahi, kua reri ano hoki ki te rere. Heoi, i mua i te putanga o te whakarewatanga, me whiwhi raihana whakarewanga a SpaceX mai i te US Federal Aviation Administration ki te hinga i nga arai ture.

I te katoa, ko te whakamatautau miihini hou a SpaceX mo te tauira Starship e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te whanaketanga o nga waka mokowhiti o muri mai. I runga i tana aro ki te whakamahi ano, ka kaha te Starship ki te huri i nga haerenga mokowhiti hohonu.

– Te weranga Deorbit: He mahi ki te puhoi me te whakarereke i te huarahi o te waka mokowhiti kia kuhu ano ki te hau o te whenua.

– Raptor engine: He miihini roketi wai i whakawhanakehia e SpaceX, e mohiotia ana mo tana mahi nui me te kaha ki te mahi i te waahi me etahi atu tinana tiretiera.

