Ka Whakarewahia e SpaceX te Rocket 67th o te Tau, Ka Whakatakoto i te Rekoata Whakamahi Hou

Kei te pakaru tonu nga rekoata a SpaceX i tana whakarewanga i tana toka 67th o te tau i te po o te Rātapu. He mea nui te whakarewatanga mo nga take e rua: i tohuhia te 17 o te whakamahinga o te Falcon 9 tuatahi me te whakaatu i te kaha o SpaceX ki te pana i nga rohe o te whakamahi ano. Ko tenei whakatairanga, me te nama rangatū 1058, i rere i mua i runga i nga miihana 11 Starlink me etahi atu misioni.

I mahia e nga miihini a SpaceX nga aromatawai mo te whakakakahu me te haehae, a ka whakapono ratou ka taea e nga roketi te eke ki te 20 nga rererangi. Ahakoa te nui o te whakamahi ano, kei te pupuri a SpaceX i te 100 paiheneti reeti angitu puta noa i te 9 whakarewanga whakamutunga o te roketi Falcon 228. Ko etahi o nga tirotirohanga taketake me te whakakapi i nga waahanga kei te mahi tonu, a ka whakamahia e te kamupene nga kaiwhakatairanga me te nui ake o nga wheako mo ona ake amiorangi Starlink.

Ko tetahi ahuatanga whakamere o te whakarewatanga ko te huarahi haapurorotanga iti a SpaceX. Mo nga whakarewatanga a Starlink, ka tukuna noa e te kamupene he kai ataata me te iti o nga ororongo mai i te pokapu whakahaere whakarewatanga, ka timata i te rima meneti i mua i te hikitanga. E hāngai ana tenei huarahi ki te whainga a SpaceX ki te whakarite i nga whakarewatanga me te tango i te "makutu" mai i te hikitanga. Ko Elon Musk, te kaiwhakarewa o SpaceX, kaore ano i tino pai ki te whakarewa i nga riipene tukutuku engari e mohio ana ki te uara o te whakaatu i nga mahi a te kamupene mo nga kaihoko o waho.

Heoi ano, ko te whakatau a Musk ki te tuku i nga purongo ki runga X anake, te whatunga hapori i riro ia ia, kaua ki YouTube. Na tenei kua iti ake te kounga o te whakaata ataata me etahi atu take e pa ana ki te wheako tirohanga mo nga kaimakitaki ipurangi. Ko te mutunga mai, ko nga rerenga whakarewatanga rereke na etahi atu papaaho te ahua he nui ake te hunga whakarongo mo te whakarewatanga a Starlink.

Ahakoa tenei, kei te noho tonu a SpaceX ki mua o te whakarewanga roketi, te whakatakoto rekoata hou me te turaki i nga rohe o te whakamahi ano i te booster.

